La confesión de María Pombo sobre la portada que compartió con Belén Esteban: «Mis padres la tienen en el baño»

El próximo 22 de junio, se cumplen siete años desde que María Pombo y Pablo Castellano se dieron el «sí, quiero». Desde entonces, su historia de amor se ha consolidado como una de las más seguidas y comentadas del panorama social de nuestro país. Tanto es así, que podría decirse que se han convertido en una de las parejas más influyentes del universo 2.0. Es por ello por lo que, con una fecha tan señalada a la vuelta de la esquina, COOL ha querido conocer de primera mano cuáles son los planes que tienen para celebrar este nuevo aniversario. Un recuerdo muy especial que inevitablemente estuvo marcado por una curiosa coincidencia. Y es que compartieron fecha de boda con Belén Esteban y Miguel Marcos. De hecho, los cuatro fueron los protagonistas de una de las portadas más esperadas de la revista del saludo.

Este detalle no ha pasado desapercibido con el paso de los años y la propia creadora de contenido ha querido hablar de ello, por primera vez después de mucho tiempo, ante los micrófonos de este periódico, rememorando aquella jornada que unió paradójicamente su romance con el de la apodada princesa del pueblo.

«Fue muy fuerte. Es que es histórico. Fue una sorpresa porque yo no sabía que íbamos a compartir portada. O sea que imagínate», comenzaba a decir durante su presencia en un photocall de moda celebrado en Ibiza. En ese momento, los reporteros no dudaron en preguntarle si tiene esa revista guardada en casa, y fue entonces cuando desveló un detalle que no ha pasado desapercibido. «Mis padres tienen la portada en todas partes. En el baño, en el salón… Tienen a Belén Esteban y luego a mí en pequeñito», aseguraba entre risas.

Los planes de María Pombo y Pablo Castellano para su séptimo aniversario de boda

En cuanto a los planes que tienen en mente para celebrar su aniversario, María también ha querido sincerarse, señalando que tienen mucho trabajo, pero que no quieren dejar pasar la oportunidad de festejar que siguen juntos un año más. «Ojalá nos podamos escapar. Pero es verdad que estamos los dos con mucho trabajo. Pero si no nos escapamos los dos ahora en junio. Nos escaparemos seguro que en septiembre o algo», apuntaba.

Cabe destacar que en 2025, la pareja celebró sus cinco años de casados con un romántico viaje a Menorca. Durante su estancia, tanto María como Pablo compartieron con sus seguidores los planes que habían realizado, donde destacaron los paseos en barco, comidas y cenas frente al mar y el relax en la piscina del hotel y en las playas cristalinas de la isla.