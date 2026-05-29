¿Es realmente saludable la bebida que ha sacado María Pombo? Una nutricionista y farmacéutica analiza sus ingredientes

La influencer María Pombo ha lanzado, junto con Mahou San Miguel, una nueva bebida llamada Yuzz. Se presenta como «una bebida por fuera y skincare por dentro» y busca unir el autocuidado con el disfrute de ingredientes que cuidan la piel desde dentro. Ya se encuentra disponible en Amazon, donde se vende en paquetes de 12 latas de 33 centilitros.

Cuenta con 40 mg de vitamina C y ácido hialurónico de origen vegano, procedente del hongo Tremella fuciformis. De la misma manera, es una bebida baja en calorías, ya que no cuenta con edulcorantes, sino solo con azúcares naturales. Los ingredientes principales son una base de agua carbonatada con zumo de manzana, unas notas florales que recuerdan a la rosa y el azahar.

La influencer asegura que «el proceso ha sido largo y apasionante» y que «la primera reunión tuvo lugar hace más de un año, y desde ahí ha sido todo búsqueda de ideas, de inspiración, encontrar el color perfecto, el sabor y los ingredientes… ha sido intenso, divertido y aún no me creo que ya esté disponible para todo el mundo».

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¿Es realmente saludable la nueva bebida de María Pombo?

Ahora el debate se centra en si la nueva bebida de María Pombo es saludable. Según la farmacéutica y nutricionista Paola Sánchez, no es una bebida «mala», es una bebida baja en calorías (63 kcal) y refrescante, pero la considera «ocasional» y una bebida de «recreo».

La nutricionista cree que, a pesar de las ventajas que tenga (como por ejemplo la cantidad de ácido hialurónico, 123 g, que tiene el refresco), esta bebida tiene 10 gramos de azúcar. Asegura que si alguien se toma esta bebida durante 3 meses, serían «70 g a la semana», por lo que sería al final casi un kilo al final del trimestre (sin contar con el resto de alimentos).