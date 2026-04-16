Si estás tomando edulcorante con el café, cuidado: los expertos coinciden en que los efectos se transmiten a los hijos

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El uso de edulcorantes se ha normalizado en la dieta cotidiana de millones de personas. Desde el edulcorante con el café de la mañana hasta los refrescos sin azúcar, estos sustitutos prometen mantener el sabor dulce sin el aporte calórico del azúcar tradicional. Sin embargo, en los últimos años, distintas investigaciones han empezado a cuestionar si su consumo es tan inocuo como se pensaba. La preocupación ya no se limita solo a posibles efectos inmediatos, sino también a consecuencias más profundas relacionadas con el metabolismo e incluso con la herencia biológica.

Un estudio reciente publicado en Scientias y realizado por investigadores de la Universidad de Chile ha puesto sobre la mesa una hipótesis: los efectos de algunos edulcorantes podrían transmitirse a la siguiente generación. Aunque el trabajo se ha llevado a cabo en animales, sus conclusiones abren una vía de reflexión sobre el impacto real de estos productos en el organismo. La investigación se centró en dos de los edulcorantes más utilizados, la sucralosa y la estevia, analizando no solo su influencia directa, sino también su posible huella en la descendencia a través de mecanismos epigenéticos.

Los peligros del edulcorante con el café

El experimento se diseñó con ratones divididos en tres grupos: uno consumía agua normal, mientras que los otros dos ingerían agua con sucralosa o estevia en dosis comparables a las humanas. A lo largo de dos generaciones, los científicos observaron cómo evolucionaban distintos parámetros de salud, incluyendo la microbiota intestinal, la actividad genética y la respuesta a la glucosa.

Los resultados no mostraron enfermedades evidentes, pero sí alteraciones sutiles. Las crías de los ratones expuestos a edulcorantes presentaron cambios en genes relacionados con la inflamación y en su metabolismo. Lo más llamativo es que algunos de estos efectos persistieron incluso cuando la descendencia no había consumido directamente estos compuestos.

Edulcorante con el café y consumo cotidiano

El café es uno de los principales vehículos de consumo de edulcorantes. Muchas personas sustituyen el azúcar por opciones como la sucralosa con la intención de reducir calorías. Sin embargo, este gesto aparentemente inocente podría tener consecuencias más importantes de lo esperado.

La sucralosa, conocida también como E955, es unas 600 veces más dulce que el azúcar y está presente en numerosos productos: refrescos, lácteos, chicles o suplementos deportivos. Su estabilidad al calor la hace especialmente popular, incluso en bebidas calientes. No obstante, el consumo frecuente y acumulado es precisamente lo que despierta mayor interés científico.

Cambios epigenéticos y herencia

Una de las claves del estudio reside en la epigenética, un campo que analiza cómo factores ambientales pueden modificar la expresión de los genes sin alterar el ADN. Estos cambios, en determinadas circunstancias, pueden transmitirse a la descendencia.

En el caso de los edulcorantes, los investigadores aconsejan que podrían provocar ajustes en la regulación genética que afectan a funciones como el metabolismo de la glucosa.

Aunque estos cambios no engloban necesariamente enfermedad, sí podrían predisponer a alteraciones metabólicas a largo plazo. Instituciones como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria han señalado en diversas evaluaciones la necesidad de seguir investigando los efectos acumulativos de los aditivos alimentarios, especialmente en contextos de consumo habitual.

Diferencias entre sucralosa y estevia

El estudio también pone de relieve que no todos los edulcorantes actúan de la misma forma. La sucralosa mostró efectos más intensos y duraderos, especialmente en la descendencia masculina, donde se detectaron signos de intolerancia a la glucosa desde la primera generación. En la segunda, estos indicios persistían junto a niveles elevados de azúcar en sangre.

La estevia, en cambio, tuvo un impacto más leve y transitorio. Los cambios observados tendían a desaparecer en la siguiente generación, lo que sugiere un efecto menos persistente.

Esta diferencia resulta relevante, ya que ambos productos suelen percibirse como alternativas similares, cuando en realidad su comportamiento en el organismo puede variar de forma significativa.

El papel de la microbiota intestinal

Otro aspecto clave del estudio del edulcorante con el café es la alteración de la microbiota intestinal. Los ratones expuestos a edulcorantes mostraron una mayor diversidad bacteriana, pero con una menor producción de compuestos beneficiosos para la salud.

Este desequilibrio podría tener consecuencias en procesos metabólicos y en la regulación del sistema inmunitario.

La microbiota desarrolla un papel fundamental en la digestión y en la salud general. Organismos como la Organización Mundial de la Gastroenterología han destacado su importancia en el mantenimiento del equilibrio metabólico. Por ello, cualquier factor que altere su composición merece atención, especialmente si sus efectos pueden prolongarse en el tiempo.