El candidato al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echevarría, de sólo 22 años, ha sido objeto de amenazas durante un acto celebrado en Hernani (Guipúzcoa) en el primer fin de semana de campaña electoral, por parte de radicales abertzales. El joven recibe amenazas de forma reiterada por parte de estos grupos. Ante esta situación, las redes sociales se han volcado en mostrarle su apoyo y han hecho viral el hashtag #Jonsinmiedo.

Lejos de amedrentarse, Echevarría ha decidido plantar cara a quienes le increpan, respaldado por el resto del equipo del PP. Durante un acto de campaña del partido en Eíbar, un hombre intentó increpar al candidato, que respondió con tranquilidad y educación. Sin embargo, ante la reacción del joven, el individuo terminó amenazándole directamente: «No me extraña que te pasen cosas, chaval».

No es la primera vez que el candidato del PP recibe amenazas. De hecho, ya ha sido víctima de agresiones físicas. El pasado 14 de noviembre, durante un acto en Hernani, fue apedreado, recibió varios huevazos y hasta le lanzaron petardos. Tras lo ocurrido, el joven denunció a través de sus redes sociales la «violencia» que, según afirmó, sufren los miembros del PP en el País Vasco.

Pese a estos episodios, Echevarría no ha interrumpido su agenda política y ha asegurado a través de X que continuará con su recorrido por Guipúzcoa.

Hoy en Hernani una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco. Exijo a la @ertzaintzaEJGV que garantice nuestra seguridad. Seguimos mañana en Zumárraga. https://t.co/yagZe16jSB — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 14, 2026

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido uno de los primeros en denunciar el acoso que Echevarría está sufriendo por parte de la izquierda abertzale. Además, ha compartido con él un acto de campaña en Éibar, donde ambos se han mostrado visiblemente unidos y sin miedo ante las amenazas de los radicales.

Jon es el rostro heroico del PP; pese a que las amenazas continuarán, Echevarría no agacha la cabeza y deja claro que cree firmemente que el PP va a hacer historia en Guipúzcoa y va a ganarle ese escaño que necesitan a Bildu.