Quirónsalud se suma al inicio de la temporada acb como Proveedor Médico Oficial de la Supercopa Endesa Badalona 2026

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Badalona será este fin de semana el escenario de la Supercopa Endesa 2026, primera gran cita de la temporada de baloncesto español, que contará con la presencia de Quirónsalud tras renovar por tres años más como Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, hasta la temporada 2028-2029. Las semifinales se disputarán el sábado 19 de septiembre y enfrentarán, por un lado, al anfitrión Asisa Joventut y al Kosner Baskonia, y, por otro, al Valencia Basket y al Barça, que se medirán por un puesto en la final del domingo 20.

Durante el fin de semana, el Hospital Universitario Quirónsalud Badalona, que además es Servicio Médico Oficial del equipo anfitrión, será el centro hospitalario de referencia ante cualquier necesidad sanitaria, tanto de jugadores e integrantes de los equipos participantes como de miembros de la organización y público asistente.

Con su presencia en esta competición, Quirónsalud continúa reforzando su compromiso con la salud y el deporte, un ámbito estrechamente vinculado a la prevención y la promoción de hábitos saludables y que comparte valores como la disciplina, el espíritu de superación y la mejora continua.

Además de su colaboración como Proveedor Médico Oficial de la ACB en todas sus competiciones, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con distintos clubes y entidades deportivas.

Esta trayectoria se completa con la asistencia sanitaria prestada en algunos de los acontecimientos deportivos más destacados celebrados en España durante los últimos años. Entre ellos se encuentran las últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis que se disputaron en nuestro país, así como citas de referencia internacional como el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otras.