El Hospital Quirónsalud Marbella, centro de referencia del campeonato de crossfit Marbella Championship 2026

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El Hospital Quirónsalud Marbella ha sido, un año más, el hospital de referencia del Marbella Championship 2026, celebrado del 2 al 4 de octubre en el Parque del Mediterráneo, con la participación de cerca de 1.500 atletas procedentes de más de 40 países.

El campeonato ha reunido a deportistas de diferentes categorías y niveles, tanto en pruebas individuales como por parejas y equipos, convirtiendo durante estos días a Marbella en punto de encuentro para atletas y aficionados al crossfit procedentes de distintos países.

Como parte de su colaboración con el evento, el Hospital Quirónsalud Marbella ha puesto a disposición de la organización y de los participantes sus recursos asistenciales y profesionales, manteniendo una coordinación permanente durante el desarrollo de las pruebas para facilitar una respuesta ágil ante cualquier necesidad sanitaria.

La dimensión internacional del campeonato ha permitido, además, poner en valor los servicios de atención al paciente internacional del Hospital Quirónsalud Marbella. Los atletas y acompañantes extranjeros desplazados a la Costa del Sol han podido contar con el programa Hospitality, un servicio diseñado para facilitar el acceso a asistencia sanitaria durante su estancia, con atención desde la primera llamada y profesionales capaces de atenderles en diferentes idiomas.

Este servicio permite coordinar, en función de las necesidades de cada paciente, consultas médicas, atención domiciliaria o valoración hospitalaria, facilitando el acceso a asistencia sanitaria a visitantes internacionales que se encuentran temporalmente en la Costa del Sol.

La participación de deportistas procedentes de más de 40 países refuerza el carácter internacional del Marbella Championship y pone de manifiesto la importancia de contar con servicios sanitarios preparados para atender a pacientes de diferentes nacionalidades y con distintas necesidades asistenciales, especialmente en eventos deportivos de alta exigencia física.

Con esta colaboración, el Hospital Quirónsalud Marbella continúa reforzando su vinculación con los principales acontecimientos deportivos de la Costa del Sol y su compromiso con la atención sanitaria tanto a la población local como a los visitantes internacionales que eligen Marbella como destino deportivo y turístico.

Comprometidos con la salud del deporte

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (catorce de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.