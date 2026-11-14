Los hombres con la diabetes bien controlada responden mejor al tratamiento de la disfunción eréctil

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Los hombres con diabetes bien controlada tienen una mejor respuesta a los tratamientos médicos para la disfunción eréctil, comparados con aquellos que no la tienen bien controlada. Así, un estudio mostró que 8 de cada 10 pacientes con diabetes bien controlada mejoraron sus erecciones tras el tratamiento para la disfunción eréctil, frente a 5 de cada 10 que mantenían niveles más altos de azúcar en la sangre.

El informe analizó a pacientes que recibían diversos tratamientos para la disfunción eréctil, incluidos medicamentos orales o sublinguales, inyecciones intracavernosas, ondas de choque focales, terapia psicosexual, entre otros. La mejoría fue más notable en los pacientes con diabetes bien controlada, incluso a pesar de la edad, el peso u otras enfermedades.

Para los hombres con diabetes y disfunción eréctil, estos resultados muestran que mantener bien controlado el azúcar en sangre puede ayudarles a responder mejor al tratamiento y mejorar sus erecciones. Para Boston Medical, el estudio aporta información que permite conocer mejor cómo tratar a estos pacientes. Un grupo que representa el 23% de los hombres con disfunción eréctil atendidos en sus clínicas de España, según el Barómetro de la Salud Sexual Masculina.

¿Por qué la diabetes afecta a la función eréctil?

La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de azúcar en sangre, lo que puede afectar la función eréctil. De acuerdo con la doctora Olga Lucía Aristizábal, coautora del estudio, esto sucede porque «cuando el azúcar en la sangre se mantiene elevado por mucho tiempo, los vasos sanguíneos se endurecen y se estrechan, reduciendo el flujo de sangre necesario para la erección». Por ello, la diabetes es un importante factor de riesgo para desarrollar disfunción eréctil.

¿Qué significa tener la diabetes controlada?

Se considera que la diabetes está bien controlada cuando los niveles de azúcar en la sangre se mantienen dentro de los rangos recomendados por el médico. Estos valores pueden variar según la edad y las condiciones de salud de cada persona. Para determinar el control de la diabetes en este estudio, los investigadores utilizaron la prueba de hemoglobina glicolisada (HbA1c), que permite conocer los niveles promedio de glucosa en la sangre.

Para favorecer que estos niveles se mantengan dentro de los rangos recomendados, la doctora Aristizabal sugiere realizar actividad física con regularidad y seguir un plan de alimentación balanceado: «estos hábitos pueden ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre, mantener un peso saludable y mejorar la circulación. Sin embargo, controlar la diabetes también puede depender de las características biológicas del paciente o del tiempo de evolución de la enfermedad». Por eso, recuerda que es importante buscar ayuda médica para tratar la disfunción eréctil y encontrar un tratamiento adecuado para cada caso. Tener diabetes no significa tener que renunciar a una vida sexual satisfactoria.