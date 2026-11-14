Cataluña activa un ES-Alert por riesgo de lluvias torrenciales en Tarragona

Protección Civil de Cataluña ha lanzado un aviso ES-Alert por la previsión de lluvias torrenciales hasta las 18 horas en el Montsià (Tarragona) durante este sábado, y ha pedido a la ciudadanía que se aleje de zonas inundables como rieras, torrentes, ya que se prevé que se puedan acumular más de 40 litros por metro cuadrado en sólo 30 minutos.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha emitido la tarde de este sábado un aviso de vigilancia por intensidad de lluvia en 30 minutos en la comarca del Montsià, de la provincia de Tarragona. Además, ha elevado el aviso a peligro máximo (6 sobre 6) desde las 16 hasta las 18 horas. Esto ha llevado a que Protección Civil de Cataluña dé un aviso a la ciudadanía por la previsión de lluvias torrenciales hasta las 18 horas.

El Servicio Catalán de Tránsito, a través de una publicación en la red social X, también ha pedido a la ciudadanía evitar los «desplazamientos innecesarios» ante la posibilidad de que se puedan acumular más de 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

Uno de los municipios catalanes afectados por las intensas lluvias ha sido Ulldecona, en el que han caído hasta 46 litros por metro cuadrado, lo que ha causado cortes en caminos por la acumulación de agua.

Asimismo, Protección Civil ha activado un aviso de peligro alto por «tiempo violento» en la comarca del Segrià entre las 16:30 y las 18:30 horas por el riesgo de rachas de viento y episodios de piedra o granizo.

⚠️ Actualització Alerta #INUNCAT S’observen pluges intenses, de més de 20 l/m² en 30 minuts, al Segrià. Durant la pròxima hora també poden afectar les Garrigues. Extremeu la precaució en els desplaçaments i eviteu rieres, barrancs i zones inundables. — Protecció civil (@emergenciescat) November 14, 2026

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