Uno de cada seis trabajadores tiene riesgo de diabetes pese a presentar una glucosa normal

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Los niveles normales de glucosa en sangre no siempre garantizan la ausencia de riesgo metabólico. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio sobre la detección temprana de diabetes mellitus tipo 2 en el ámbito laboral.

La investigación, basada en el análisis de 301.714 reconocimientos médicos laborales, revela que una parte significativa de la población trabajadora presenta riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a pesar de mantener valores de glucemia considerados normales.

En concreto, y según los resultados publicados en la revista de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG), los investigadores detectaron que casi uno de cada seis trabajadores (15,93 %) analizados presentaba valores de resistencia a la insulina alterados pese a tener niveles de glucosa inferiores a 110 mg/dl. Incluso un 6,42 % mostraba esta alteración con cifras inferiores a 90 mg/dl, valores habitualmente considerados dentro de la normalidad. La resistencia a la insulina es una alteración en la respuesta de las células a esta hormona, que regula la absorción de glucosa.

Según los autores, este hallazgo pone de manifiesto que la resistencia a la insulina puede actuar como una señal temprana de riesgo metabólico años antes de que aparezcan alteraciones evidentes en la glucemia y se produzca un diagnóstico de diabetes.

Ante estos datos, los autores concluyen que incorporar la evaluación de la resistencia a la insulina en los programas de salud laboral podría mejorar significativamente la detección precoz y el abordaje preventivo de la diabetes tipo 2, permitiendo actuar sobre los factores desencadenantes de la enfermedad antes de que aparezcan complicaciones asociadas.

Además de sus beneficios para la salud de los trabajadores, esta estrategia preventiva podría contribuir a reducir el impacto económico de la diabetes, disminuyendo los costes sanitarios y las pérdidas de productividad asociadas a la enfermedad y sus complicaciones.

«Los reconocimientos médicos permiten ir más allá de la detección de enfermedades ya establecidas. Gracias a la incorporación de indicadores como la resistencia a la insulina, hoy es posible identificar personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 incluso cuando sus niveles de glucosa son completamente normales. Esta capacidad de anticipación es clave para impulsar medidas preventivas eficaces, mejorar la salud de los trabajadores y reducir el impacto de una enfermedad con importantes consecuencias personales, sanitarias y económicas», señala el Dr. Leopoldo Álvarez Martín, uno de los autores del estudio.