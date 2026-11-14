Mireia Forner, experta en salud mental: «El imaginario de felicidad dificulta identificar las situaciones de violencia machista durante el embarazo»

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El embarazo suele asociarse socialmente con una etapa de ilusión, bienestar y plenitud familiar. Sin embargo, detrás de esa imagen idealizada también pueden existir situaciones de violencia machista que pasan inadvertidas, incluso para el entorno más cercano y los propios profesionales sanitarios. La psicóloga Mireia Forner Puntonet, especialista en salud mental perinatal del Hospital de Sant Pau de Barcelona, advierte que las expectativas sociales sobre la felicidad durante la gestación, el parto y el posparto dificultan reconocer estas situaciones. Su reflexión pone el foco en una realidad que requiere más atención médica, social y psicológica.

En una entrevista publicada en El Periódico, Forner reclama mejorar la formación de los profesionales y preguntar directamente a las mujeres por su situación, además de utilizar herramientas de detección. Según los datos recogidos en esa información, un 21% de las mujeres experimenta violencia machista durante el embarazo. La especialista recuerda que, en muchos casos, las agresiones ya existían antes de la gestación y continúan después, aunque también pueden aparecer por primera vez en esta etapa. El problema no se limita a las agresiones físicas: incluye el control de la pareja, la intimidación, el aislamiento y otras formas de dominación que pueden pasar desapercibidas. Detectarlas a tiempo es fundamental para proteger tanto la salud de la madre como la del bebé.

Cómo detectar el machismo en el embarazo

La imagen de un embarazo necesariamente feliz puede convertirse en una barrera para identificar el maltrato. Cuando la sociedad espera que una mujer viva la gestación con entusiasmo, sus sentimientos de miedo, tristeza o angustia pueden quedar relegados, minimizados o interpretados como simples dificultades emocionales propias de los cambios que atraviesa. Esta expectativa también puede hacer que la víctima tenga más dificultades para explicar lo que sucede.

Forner señala que la violencia no suele desaparecer con el embarazo. En muchas ocasiones, el comportamiento agresivo de la pareja ya estaba presente y continúa durante la gestación y el posparto.

Los cambios familiares, emocionales y sociales pueden agravar una situación previa, especialmente cuando existe aislamiento o dependencia. También es posible que las conductas violentas aparezcan por primera vez en este contexto.

El maltrato no siempre deja marcas físicas

Uno de los aspectos que destaca la especialista es que la violencia machista no debe identificarse únicamente con los golpes. El control coercitivo constituye una forma de dominación que puede manifestarse mediante la vigilancia, las amenazas, la intimidación, las restricciones económicas o el alejamiento progresivo de familiares y amistades. La mujer puede perder autonomía sin que exista una agresión física visible.

Por eso, los profesionales sanitarios deben prestar atención a señales que, consideradas de forma aislada, podrían parecer inespecíficas. La tristeza persistente, la ansiedad, el temor a la reacción de la pareja o la dificultad para hablar libremente durante una consulta pueden justificar una conversación más profunda. La presencia constante del acompañante y la falta de intimidad también pueden dificultar que la mujer cuente lo que ocurre.

Consejos ante posibles problemas de violencia en el embarazo

Forner propone que la detección no dependa exclusivamente de formularios o protocolos. Considera necesario incorporar preguntas directas en las entrevistas clínicas, realizadas a solas y con un lenguaje cercano, respetuoso y sin juicios.

Preguntar cómo se encuentra la mujer, cómo vive la relación de pareja o si hay situaciones que le generan preocupación puede abrir un espacio para expresar experiencias que hasta entonces permanecían ocultas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus recomendaciones sobre atención prenatal y violencia de pareja, contempla la posibilidad de realizar preguntas clínicas ante determinadas señales o problemas que puedan estar relacionados con la violencia.

La organización insiste en que deben cumplirse unas condiciones mínimas: privacidad, confidencialidad, formación del personal y disponibilidad de recursos para ofrecer apoyo y derivación. No basta con preguntar si después no existe una respuesta adecuada.

Las consecuencias afectan a la madre y al bebé

La violencia durante el embarazo puede tener consecuencias físicas y psicológicas. Entre ellas se encuentran las complicaciones gestacionales, la ansiedad, la depresión y los síntomas de estrés postraumático. También puede afectar a la relación afectivo entre la madre y el bebé, especialmente cuando el sufrimiento emocional se prolonga y no recibe atención.

Una revisión científica publicada en PubMed, que analizó 47 estudios longitudinales, concluyó que una relación consistente entre la violencia de pareja durante el periodo perinatal y los síntomas de depresión y estrés postraumático. Sus resultados refuerzan la importancia de detectar estas situaciones y facilitar intervenciones especializadas.

Salir de una relación violenta no siempre es inmediato. Algunas mujeres dudan de sus propias percepciones, sienten miedo o dependen económica y emocionalmente de su pareja. Por eso, el acompañamiento debe respetar sus tiempos y mantener una atención continuada.