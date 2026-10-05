Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

En cuanto a la incidencia de gripe, se ha situado en 12 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un descenso del 46,7% frente a los 22,5 casos por cada 100.000 habitantes de la semana previa. Por su parte, la incidencia de VRS, responsable de la bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años, se calcula en un caso por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana anterior no hubo ninguno.

El informe también recoge las tasas de cada infección, que se sitúan en 16,9 casos por cada 100.000 habitantes en el caso del síndrome gripal, frente a los 13,9 de la semana previa. La tasa de covid es de 29,4 casos, lo que supone un aumento en comparación con los 21,6 de la semana anterior.

La tasa de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años ha sido la que ha experimentado un mayor aumento, hasta situarse en 194,3 casos por cada 100.000 habitantes, un 86,3% por encima de la semana previa, cuando fue de 104,3 casos por cada 100.000 habitantes.

Hospitales

Respecto a la situación en hospitales, la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) ha sido de 9,2 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los nueve de la semana previa.

El porcentaje de positividad ha sido de 7,1% para gripe, algo inferior a la semana previa, cuando se situó en 10,9%, mientras que para SARS-CoV-2 ha ascendido hasta el 21%, frente al 15,3% anterior, y en VRS se ha situado en el 0,4%, cuando anteriormente era cero.

La tasa de hospitalización por gripe se estima en 0,6 casos por cada 100.000 habitantes, menor a los 1,1 casos de la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2025, los casos hospitalizados por gripe presentan un 27,3% de neumonía, un 4,7% de admisión en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un 7,3% de letalidad.

Para covid la tasa de hospitalización es de 1,7 casos por cada 100.000 habitantes, ligeramente superior a los 1,1 casos anteriores. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana, los casos hospitalizados por Covid-19 presentan un 22,5% de neumonía, un 4,3% de admisión en UCI y un 8,7 por ciento de letalidad.

En lo relativo a la tasa de hospitalización por VRS es de 0,1 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana previa fue de cero. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 16,1% de neumonía, un ocho por ciento de admisión en UCI y un 3,4% de letalidad.

El informe recoge, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), que en la semana 39 de este año se han observado 8.137 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 7.705.