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El peso corporal no siempre es un reflejo fiel del estado físico ni de la salud. Dos personas pueden pesar exactamente lo mismo y, sin embargo, tener una composición corporal completamente diferente, con distintos porcentajes de grasa y masa muscular. Por este motivo, los expertos insisten en que ponerse en forma no consiste únicamente en perder kilos, sino en mejorar la relación entre ambos componentes. Conservar la masa muscular, reducir el exceso de grasa y adoptar hábitos saludables son aspectos fundamentales para conseguir una transformación corporal y mantener los resultados a largo plazo.

«Después de más de 25 años dedicados al mundo del fitness, trabajando con personas de diferentes edades y condiciones físicas, he comprobado que uno de los mayores obstáculos para conseguir una transformación corporal no es la edad, sino el sedentarismo y la falta de constancia. Nuestro organismo conserva una extraordinaria capacidad de adaptación durante toda la vida. La clave consiste en proporcionarle los estímulos adecuados», comenta Jhony Lima, con un Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, un Máster en Nutrición Deportiva y más de 25 años de experiencia internacional en el sector del fitness.

Cómo conseguir una transformación corporal de manera saludable

El músculo interviene directamente en el movimiento, el gasto energético y buena parte de las actividades diarias. A medida que envejecemos, sobre todo si mantenemos un estilo de vida sedentario, podemos sufrir una disminución gradual de la masa y la fuerza muscular. En este contexto, el entrenamiento de fuerza cobra especial relevancia para frenar el deterioro físico.

Según Jhony Lima, los ejercicios de fuerza ayudan a conservar y aumentar el tejido muscular, mejoran la respuesta neuromuscular y favorecen tanto la salud metabólica como la fortaleza de los huesos. Además, no hace falta entrenar como un culturista para obtener resultados; realizar sesiones de fuerza dos o tres días a la semana, con cargas ajustadas a nuestras capacidades, puede aportar grandes beneficios.

Por su parte, el entrenamiento funcional ayuda a preparar el cuerpo para las actividades cotidianas. Movimientos como las sentadillas, los empujes, las tracciones, los desplazamientos y los ejercicios de estabilidad permiten activar diferentes grupos musculares y trabajar la coordinación. Mientras que la musculación desarrolla la fuerza mediante resistencias que aumentan progresivamente, el entrenamiento funcional completa ese trabajo al potenciar el equilibrio, la movilidad y el control corporal. Combinar ambas modalidades permite desarrollar un cuerpo más fuerte, ágil, además de mantener la movilidad y la independencia a medida que pasan los años.

Para un adulto que busca mejorar su forma física y cuidar su salud, puede ser útil comenzar con una planificación sencilla que combine diferentes tipos de actividad:

Entrenamiento de fuerza: realizar dos o tres sesiones a la semana, trabajando los principales grupos musculares con ejercicios ajustados a las capacidades y condiciones de cada persona.

Actividad cardiovascular: incorporar actividades como caminar a buen ritmo, nadar o montar en bicicleta, aumentando poco a poco la duración y la intensidad hasta alcanzar los 150 minutos semanales de ejercicio moderado.

Entrenamiento funcional: incluir ejercicios y movimientos que ayuden a mejorar la coordinación, el equilibrio, la estabilidad y la movilidad corporal.

Alimentación: dar prioridad a los alimentos nutritivos, asegurar un aporte suficiente de proteínas y mantener una ingesta energética acorde con las necesidades individuales.

Recuperación: dedicar tiempo al descanso y aumentar gradualmente la intensidad y la dificultad de los ejercicios para facilitar la adaptación del organismo.

Alimentación y descanso

El aumento de grasa corporal durante la edad adulta no sólo está relacionado con una ralentización inevitable del metabolismo; también intervienen factores como la proporción de masa muscular, los hábitos alimentarios y el nivel de actividad física. Por este motivo, el peso por sí solo no permite valorar la condición física. Es importante tener en cuenta cómo se distribuyen el músculo y la grasa en el organismo.

Para entrenar, desarrollar músculo y favorecer la recuperación, el cuerpo necesita energía y nutrientes que obtiene a través de la alimentación. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento y crecimiento muscular. En personas que realizan ejercicios de fuerza, una cantidad orientativa puede situarse entre 1,4 y 2 gramos por kilo de peso corporal al día, dependiendo de sus objetivos y necesidades individuales. También hay que incluir carbohidratos, grasas saludables, frutas y verduras para mantener una alimentación equilibrada.

«Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que entrenar más siempre significa obtener mejores resultados. Sin embargo, las adaptaciones musculares necesitan tiempo y recuperación. Durante el descanso, nuestro organismo desarrolla procesos esenciales relacionados con la reparación de tejidos y la recuperación neuromuscular», advierte Jhoni Lima según recoge Men’s Health.

En definitiva, cumplir años no significa dejar de cuidar el cuerpo ni renunciar a estar en forma. Con una rutina adecuada, es posible ganar fuerza, mejorar la movilidad y mantener la autonomía. El objetivo no es recuperar el físico de la juventud, sino construir hábitos que nos permitan envejecer con salud.