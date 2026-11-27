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Europa y España se enfrentan al mismo desafío: cómo adaptar la regulación del tabaco a una realidad marcada por la aparición y expansión de nuevas formas de consumo de nicotina, desde los cigarrillos electrónicos hasta el tabaco calentado o las bolsas de nicotina. Comparten también un objetivo sobre el que existe un amplio consenso: proteger especialmente a los menores y evitar que comiencen a consumir tabaco o nicotina. Sin embargo, ante las dudas científicas, regulatorias y económicas que plantea esta nueva realidad, Bruselas y Madrid han elegido caminos muy diferentes. Europa ha decidido pisar el freno. España, el acelerador de la prohibición.

La revisión de la Directiva europea de Productos del Tabaco, la TPD, se ha encontrado con importantes dificultades precisamente por las dudas que existen sobre algunas de las bases que deben sostener la futura regulación. El Regulatory Scrutiny Board (el órgano de control de calidad regulatoria de la Comisión Europea) ha emitido una opinión negativa sobre la evaluación de impacto y desde la Comisión se han planteado objeciones relacionadas con la evidencia científica, la proporcionalidad de determinadas medidas, su impacto socioeconómico y el alcance de las competencias comunitarias. La consecuencia no es que Europa haya renunciado a reformar la legislación, ni mucho menos que haya descartado una regulación más exigente. La consecuencia es otra: antes de avanzar con una reforma de semejante alcance, considera necesario revisar la evaluación y fundamentar mejor las medidas.

Y buena parte de ese debate afecta a dos conceptos que durante los últimos años se han convertido prácticamente en mantras cuando se habla de los productos alternativos al cigarrillo: el denominado «efecto puerta de entrada» y el «consumo dual». El primero plantea que comenzar utilizando cigarrillos electrónicos u otros productos de nicotina pueda conducir posteriormente al consumo de cigarrillos. El segundo cuestiona que los fumadores sustituyan completamente el cigarrillo cuando empiezan a utilizar una alternativa y advierte de que pueden terminar consumiendo ambos productos.

Son cuestiones importantes para la salud pública, pero una cosa es considerarlas hipótesis relevantes que deben analizarse y otra convertirlas automáticamente en realidades homogéneas para todas las categorías de producto. La propia evidencia europea refleja una situación bastante más compleja. El Joint Research Centre de la Comisión Europea señala que existen asociaciones preocupantes entre los cigarrillos electrónicos y determinados resultados para la salud y recoge evidencia sobre una posible relación con la iniciación al tabaquismo, especialmente entre los jóvenes. Pero al mismo tiempo reconoce la falta de evidencia a largo plazo y señala que la evidencia sobre un posible efecto puerta de entrada es insuficiente para otras categorías, como el tabaco calentado y las bolsas de nicotina. También reconoce que el papel que pueden desempeñar estos nuevos productos en el abandono del cigarrillo necesita seguir siendo estudiado.

Europa, por tanto, no está diciendo que las alternativas sean inocuas ni que no deban regularse. Tampoco está negando el riesgo que representa el consumo de nicotina entre los menores. Lo que está haciendo es algo diferente: preguntarse si dispone de evidencia, proporcionalidad y evaluación de impacto suficientes para justificar exactamente las medidas que pretende adoptar. La propia evaluación de la TPD combina evidencia científica, datos cuantitativos y cualitativos, análisis jurídicos y consultas con diferentes actores para examinar la eficacia, la eficiencia, la coherencia y la proporcionalidad del futuro marco regulatorio. [ec.europa.eu]

España ha elegido el camino contrario

Mientras Europa revisa antes de continuar, el Gobierno español ha decidido avanzar con el Real Decreto que modifica el RD 579/2017 e introduce importantes restricciones sobre cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina y otros productos relacionados. Entre las medidas aprobadas se encuentran restricciones sobre los aromas de los cigarrillos electrónicos y nuevas limitaciones para las bolsas de nicotina.

Y España tampoco ha llegado hasta aquí a través de una tramitación exenta de controversia. Durante el procedimiento europeo TRIS se produjeron objeciones de siete Estados miembros y de la propia Comisión Europea. También hubo observaciones planteadas durante la tramitación por organismos como la CNMC y el CES, y ha cuestionado que España se adelante precisamente cuando Europa está revisando el marco regulatorio comunitario para algunas de esas mismas categorías. [mesadeltabaco.com]

Ese contraste resulta difícil de ignorar. Mientras Europa se pregunta si dispone de suficiente evidencia y evaluación de impacto para avanzar, España ha decidido hacerlo antes de que la UE termine de resolver buena parte de esas cuestiones. No estamos, por tanto, ante una diferencia entre proteger o no la salud pública. Estamos ante dos maneras diferentes de regular cuando todavía existen incertidumbres relevantes: Europa ha optado por revisar y justificar mejor; España, por aprobar y aplicar.

La contradicción se hace todavía más evidente cuando se analiza uno de los principales argumentos empleados para justificar el endurecimiento regulatorio: la protección de los menores. La preocupación es indiscutiblemente real. Los datos de ESTUDES muestran una elevada experimentación con los cigarrillos electrónicos entre los jóvenes españoles. Pero precisamente por eso conviene preguntarse si actuar fundamentalmente sobre las características del producto legal es suficiente para resolver el verdadero problema.

Porque proteger a un menor no consiste únicamente en decidir qué producto puede venderse legalmente a un adulto. Significa, sobre todo, impedir que ese producto llegue a manos de quien no debería poder comprarlo. Y ahí aparece una de las grandes cuestiones que deja abiertas la regulación: el canal de acceso.

Las críticas formuladas a la norma han señalado precisamente el papel de bazares, establecimientos no especializados, marketplaces, venta online y circuitos de comercialización de productos ilegales o no regulados, donde los controles sobre edad, calidad, seguridad y trazabilidad pueden ser mucho más difíciles de garantizar.

España se olvida de los menores

Ahí reside una de las grandes paradojas del Real Decreto. España endurece extraordinariamente las características de los productos que se comercializan dentro del mercado regulado invocando la protección de los menores, pero deja abierta una pregunta esencial: cómo impedir de manera efectiva que esos mismos menores accedan a productos a través de canales insuficientemente controlados. Se estrecha enormemente la puerta del producto legal, pero existe el riesgo de no cerrar otras puertas por las que los jóvenes pueden seguir accediendo a productos que, además, pueden quedar fuera de los estándares de calidad, seguridad y trazabilidad exigidos al mercado regulado.

Una política verdaderamente orientada a proteger al menor debería abordar las dos dimensiones: producto y acceso. Limitar aquello que puede comercializarse legalmente puede formar parte de la solución, pero resulta insuficiente si no se acompaña de controles igualmente ambiciosos sobre la venta online, los marketplaces, los establecimientos no especializados y la comercialización ilegal. De poco sirve reducir el atractivo de aquello que se vende dentro del circuito regulado si un adolescente continúa encontrando vías alternativas para acceder a productos que escapan a ese mismo control.

Europa no tiene prisa por prohibir; España, sí

Pero el contraste entre Bruselas y Madrid no se limita al contenido. También afecta a la forma de legislar. Ante las objeciones planteadas alrededor de la futura TPD, Europa ha optado por revisar la evaluación antes de seguir avanzando. En España, en cambio, el Real Decreto fue aprobado en el Consejo de Ministros del 24 de noviembre, a pocos días de las elecciones del 29 de noviembre, y su aprobación no fue explicada públicamente durante la rueda de prensa posterior al Consejo y no se conocerá hasta después de las elecciones.

Y esa diferencia conduce inevitablemente a una pregunta: si Europa considera que las dudas científicas, regulatorias y socioeconómicas justifican detenerse para reforzar la evidencia antes de legislar, ¿por qué España ha decidido que esas mismas cautelas no eran necesarias antes de llevar su regulación de las alternativas al cigarrillo mucho más lejos?