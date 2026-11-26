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La fertilidad es cosa de dos. Aunque tradicionalmente las dificultades para lograr un embarazo se han asociado sobre todo a la mujer, el origen puede estar también en el varón o responder a factores de ambos miembros de la pareja. Una investigación clínica realizada sobre 1.310 parejas y publicada en la revista científica Frontiers in Reproductive Health, identificó alteraciones relacionadas con la fertilidad masculina en el 34,7% de los casos, un dato que subraya la importancia de estudiar a ambos cuando el embarazo no llega. El estudio, presentado en la anterior edición del Congreso Internacional de Fertílitas, constituye, según sus autores, la mayor experiencia en práctica clínica real con naprotecnología publicada hasta la fecha, y la primera documentada en España.​

En la edición de este año, precisamente, el papel del varón y la necesidad de abordar la infertilidad desde una perspectiva de pareja serán dos de los grandes ejes del II Congreso Internacional Restoring Natural Fertility. Old Challenges and New Perspectives, impulsado por Fertílitas junto a la Universidad de Padua, la Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune y la Universidad Francisco de Vitoria. El encuentro, que cuenta con el aval científico de la European Academy of Andrology y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, reunirá los próximos 27 y 28 de noviembre en el campus madrileño de la UFV a especialistas nacionales e internacionales en medicina reproductiva, andrología, urología, ginecología, endocrinología y psicología. Así, contará con expertos de España, Italia, Francia, Polonia, Albania y EE.UU.

El evento profundizará tanto en los factores masculinos como femeninos que pueden intervenir en la infertilidad y en los avances que permiten mejorar su diagnóstico y orientar tratamientos dirigidos a las alteraciones identificadas. «Este Congreso refleja nuestro compromiso con impulsar la investigación y el intercambio de conocimiento en ámbitos como la fertilidad masculina, reforzando la colaboración entre la práctica clínica, la universidad y la comunidad científica y avanzando hacia una visión de la pareja como un único paciente», señala Miguel Gabián, presidente de Fertílitas.

Entre los miembros del comité científico se encuentran Alberto Ferlin, director de la Unidad de Andrología y Medicina Reproductiva del Hospital Universitario de Padua; Giuseppe Grande, endocrinólogo y andrólogo de la misma unidad y consultor de Fertílitas; Luis López-Fando, urólogo y andrólogo en Fertílitas; Elena Postigo, directora del Instituto de Bioética de la UFV y de la Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune; Jaime Siegrist, ginecólogo cirujano especialista en Naprotecnología de Fertílitas, en Hospital La Paz y en el Centro Médico Maestranza e Ignacio Sánchez-Méndez, director médico de Fertílitas y jefe de sección del Hospital Universitario La Paz.

El factor masculino, bajo una nueva mirada​

Una parte relevante del programa estará dedicada al diagnóstico y tratamiento de la infertilidad masculina, profundizando en factores que pueden ir más allá de una primera valoración seminal y que requieren un estudio específico del varón. Los expertos debatirán sobre los procesos inflamatorios del tracto reproductor masculino, los criterios microbiológicos y seminales, el papel de la microbiota, la personalización de determinados tratamientos hormonales y las posibilidades que ofrecen actualmente la microcirugía urológica y la cirugía robótica.

El Congreso abordará, entre otras cuestiones, el tratamiento quirúrgico del varicocele, la azoospermia obstructiva, la reconstrucción tras una vasectomía o la personalización de tratamientos hormonales en el varón. “Cuando una pareja tiene dificultades para lograr un embarazo es imprescindible estudiar a ambos miembros. El factor masculino puede coexistir con otras alteraciones y requiere su propio proceso diagnóstico para conocer qué está ocurriendo y qué condiciones pueden tratarse. Avanzar en este conocimiento es fundamental para poder ofrecer una atención cada vez más personalizada a las parejas”, señala Ignacio Sánchez-Méndez, director médico de Fertílitas.​

La endometriosis, clave en la infertilidad y en la calidad de vida de la mujer​

El papel de la cirugía en el tratamiento de la endometriosis será también uno de los focos del Congreso. Los especialistas Teresa Hilgers (EE. UU.) y Jaime Siegrist (España) abordarán cuándo puede estar indicada una intervención y qué estrategias terapéuticas pueden plantearse en función de cada caso.

La endometriosis afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva y puede provocar dolor menstrual intenso, dolor pélvico, molestias en las relaciones sexuales y dificultades para conseguir un embarazo. En el estudio, más del 60% de las 1.310 parejas infértiles estudiadas presentaba endometriosis o tenía alguna alteración endometrial. El objetivo es avanzar hacia una atención que no se centre únicamente en las posibilidades de lograr un embarazo, sino también en el tratamiento de la enfermedad y en la mejora de la salud y la calidad de vida de la mujer.​

La pareja como un único paciente​

Junto a los factores médicos, el Congreso dedicará una de sus sesiones a analizar la pareja como unidad asistencial y las dimensiones psicológicas y relacionales que acompañan a los problemas de fertilidad. El impacto emocional de la infertilidad, la resiliencia de las parejas, su repercusión en la intimidad y la relación, las estrategias de acompañamiento o la construcción de una relación de confianza entre los profesionales sanitarios y la pareja serán algunos de los temas abordados por especialistas en psicología, medicina y bioética.

Para Fertílitas, este enfoque responde a la necesidad de ampliar la mirada sobre los problemas de fertilidad y avanzar hacia una atención que tenga en cuenta la realidad de ambos miembros de la pareja y las distintas dimensiones que intervienen durante todo el proceso, desde el diagnóstico y el tratamiento médico hasta el acompañamiento psicológico.

El programa se completa con sesiones sobre diagnóstico avanzado de la infertilidad femenina, alteraciones hormonales, microbiota reproductiva, alteraciones tubáricas, miomas y otros ámbitos de la cirugía ginecológica.​​​​​​​​​​

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