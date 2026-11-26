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La asociación ExFumadores ha mostrado su «profunda decepción» por la aprobación del real decreto que restringe los sabores de los cigarrillos electrónicos y ha cuestionado tanto el contenido de la medida como el momento elegido por el Gobierno para sacarla adelante: apenas cinco días antes de las elecciones generales.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la modificación del Real Decreto 579/2017, que limita los sabores de los vapeadores, en la que fue la última reunión de la legislatura. La decisión se adoptó sin que el Ejecutivo informara posteriormente de esta medida, una circunstancia que la asociación también ha criticado por considerar que se trata de una norma con importantes consecuencias para consumidores y empresas.

Desde ExFumadores sostienen que la aprobación ha sido precipitada y que «parece responder más a intereses políticos que a criterios de salud pública». La organización considera especialmente cuestionable que una regulación que afecta a más de dos millones de exfumadores y a numerosas pequeñas y medianas empresas se haya aprobado en vísperas de una cita electoral, sin atender las reiteradas peticiones de participación de los consumidores.

La asociación defiende que los productos de vapeo con diferentes sabores han desempeñado un papel relevante para algunos adultos que buscaban abandonar el tabaco. En este sentido, cita un estudio de World Vapers’ Alliance según el cual el 67% de los vapeadores que antes fumaban asegura que los sabores les ayudaron a reducir el consumo de cigarrillos, mientras que el 14% afirma que fueron determinantes para dejar de fumar por completo.

El impacto de la prohibición también podría ser especialmente amplio sobre la oferta legal. Según los datos de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) recogidos por la asociación, de los 43.448 productos de vapeo autorizados en España, únicamente 1.963 tienen sabor a tabaco. Esto supondría que el 95,5% del mercado legal desaparecería con la aplicación de la restricción.

ExFumadores advierte de que la medida reducirá drásticamente las opciones disponibles para los fumadores adultos que buscan alternativas al cigarrillo convencional y para quienes ya han conseguido abandonar el tabaco mediante estos productos. Además, cuestiona que la prohibición vaya a resolver el problema del consumo entre menores, al considerar que el principal desafío está en el acceso a productos ilegales y no regulados.

La organización también pone el foco en las consecuencias económicas. Según un informe de la consultora Afi, la prohibición de los sabores podría provocar una pérdida anual de 263 millones de euros en valor añadido bruto en toda la cadena del vapeo, una caída superior al 83%, además de poner en riesgo alrededor de 3.800 empleos equivalentes a tiempo completo.

A estas consecuencias se sumaría el impacto sobre la recaudación fiscal. La asociación calcula que la restricción podría reducir cerca de un 95% los ingresos procedentes del impuesto sobre estos productos, que entre enero y septiembre de 2026 habría recaudado 34 millones de euros.

ExFumadores considera que el Gobierno ha aprobado una regulación que no distingue suficientemente entre la protección de los menores y las alternativas utilizadas por los consumidores adultos para abandonar el tabaco. «La salud pública no puede quedar supeditada a intereses políticos ni al calendario electoral», sostiene la organización, que califica la decisión de «inadmisible».

La información sobre las críticas de la asociación y la aprobación de la nueva regulación ha sido publicada este miércoles por la agencia Servimedia.