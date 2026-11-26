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El Gobierno de Canarias ha declarado la emergencia por la situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad que atraviesa El Hierro ante la llegada masiva y continuada de personas migrantes por vía marítima. La decisión, que entró en vigor a las 15:00 horas de este miércoles, llega después de que la isla recibiera cerca de 2.000 personas en una sola jornada, a bordo de 14 cayucos, en una operación de rescate que dejó un fallecido y numerosos afectados que necesitaron asistencia médica.

La presión sobre los recursos sanitarios es uno de los principales motivos de preocupación. El Hospital Nuestra Señora de los Reyes tiene actualmente 18 migrantes hospitalizados: doce ingresados en planta y otros seis atendidos en Urgencias, según los datos recopilados. El centro, de carácter comarcal y con una capacidad de unas 30 camas, ha tenido que habilitar espacios extraordinarios para atender a los pacientes ante el incremento de las llegadas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, de nuevo ante su iniciación, como ocurrió en Ceuta, intervención de la UME y hospitales de campaña.

La situación ha obligado también a instalar un hospital de campaña en San Andrés, junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), para realizar las primeras valoraciones médicas y evitar que todos los casos tengan que ser derivados al hospital de Valverde. El dispositivo permite identificar las patologías que requieren atención inmediata y determinar qué personas pueden continuar su traslado a otros puntos del archipiélago o de la Península.

Hipotermias, deshidratación y heridas infectadas

Los problemas sanitarios que están atendiendo los equipos médicos reflejan las duras condiciones de las travesías por el Atlántico. Entre las patologías más frecuentes figuran los cuadros de hipotermia, la deshidratación, el agotamiento físico, las quemaduras y las lesiones cutáneas.

Los profesionales sanitarios también están tratando heridas y úlceras en los pies, algunas con infecciones, provocadas por la humedad y el contacto continuado con el agua marina, el combustible y los restos de comida acumulados en el fondo de los cayucos. Muchos de los ocupantes permanecen durante días en embarcaciones sobrecargadas, sin condiciones adecuadas de higiene, alimentación o descanso.

La situación es especialmente delicada entre los menores. Los sanitarios han detectado episodios de hipoglucemia, deshidratación y problemas relacionados con la falta de alimentación. También preocupa la situación de los bebés y de las madres que llegan deshidratadas y presentan dificultades para amamantar. La presencia de embarazadas y recién nacidos obliga, además, a disponer de asistencia pediátrica y obstétrica.

Un fallecido y una bebé nacida en el Atlántico

El balance de la jornada del martes 24 de noviembre dejó 1.971 personas rescatadas en 14 cayucos. Entre ellas había 203 mujeres y 137 menores, incluida una niña de apenas cuatro días que nació durante la travesía.

Uno de los ocupantes del último cayuco llegó muerto al puerto de La Restinga. Se trataba de un hombre senegalés. Varios de sus compañeros presentaban un estado de salud delicado y necesitaron asistencia médica tras desembarcar.

Un hospital de 30 camas desbordado

La situación del Hospital Nuestra Señora de los Reyes se ha convertido en uno de los principales indicadores de la dimensión de esta emergencia. El centro cuenta con unas 30 camas y ha tenido que habilitar entre siete y ocho camas adicionales en el salón de actos para responder a los momentos de mayor presión asistencial.

El secretario general del Sindicato Médico Canario, Levy Cabrera, ha descrito una situación de saturación provocada por la llegada simultánea de numerosas embarcaciones. El dispositivo sanitario cuenta con tres médicos y cuatro enfermeras en el hospital, además de otro equipo de composición similar que realiza las primeras valoraciones a pie de muelle.

Los pacientes que necesitan atención urgente son trasladados al hospital, mientras que los que no presentan cuadros graves pueden continuar el procedimiento de atención y traslado. Para aliviar la presión sobre la infraestructura insular, algunos migrantes están siendo evacuados a Tenerife y Gran Canaria y posteriormente derivados a otros puntos de España.

Los profesionales también han advertido de las dificultades para atender a todos los recién llegados cuando se producen varias operaciones de rescate simultáneas. En una de las jornadas de mayor intensidad, algunas personas tuvieron que permanecer hasta doce horas en el puerto mientras se organizaban los recursos de atención y traslado.

Canarias solicita el apoyo de la UME

Ante este escenario, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar los medios disponibles y garantizar la asistencia sanitaria.

«Tenemos muchas dificultades para garantizar una seguridad sanitaria en la isla ante la situación de desborde de todos los recursos y medios», ha advertido Clavijo, que ha calificado la situación de «insostenible».

La declaración de emergencia de nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PLATECA) permitirá coordinar la movilización de medios autonómicos, insulares y municipales, además de facilitar la habilitación de espacios de atención y acogida temporal y el refuerzo de los dispositivos sanitarios, sociales y logísticos.