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Una herida que tarda semanas en cerrar, que vuelve a abrirse o que empeora a pesar de las curas puede ser mucho más que un problema de la piel. En ocasiones, detrás de estas lesiones se encuentra una alteración de la circulación sanguínea que impide que los tejidos reciban el aporte de sangre que necesitan para recuperarse. Son las denominadas úlceras vasculares, lesiones que pueden prolongarse durante semanas o meses, afectar considerablemente a la calidad de vida y ocasionar complicaciones si no se identifica correctamente su origen.

«Cuando una herida no cicatriza, es importante no limitarse a tratar la lesión de forma local. Hay que averiguar qué está ocurriendo con la circulación, porque de ello dependerá buena parte del tratamiento y de las posibilidades de recuperación», explica el Dr. Pablo Gallo González, jefe de la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional, del grupo Quirónsalud.

No todas las úlceras vasculares son iguales

Aunque pueden presentar un aspecto similar, las úlceras vasculares tienen diferentes causas y requieren abordajes específicos. Las más frecuentes se clasifican en tres grandes grupos:

Úlceras venosas: aparecen cuando la sangre encuentra dificultades para regresar desde las piernas hacia el corazón. Esta alteración, conocida como hipertensión venosa, puede provocar hinchazón, cambios en la piel y, finalmente, la aparición de heridas. Estas úlceras son consecuencia de las varices; son signos de una insuficiencia venosa de larga evolución que no ha recibido tratamiento adecuado.

Úlceras arteriales: se producen cuando los tejidos no reciben suficiente sangre oxigenada, habitualmente como consecuencia de una enfermedad arterial periférica. La falta de riego dificulta la reparación de los tejidos y puede favorecer lesiones de evolución compleja.

Úlceras mixtas: combinan alteraciones venosas y arteriales, por lo que requieren una valoración especialmente cuidadosa antes de decidir el tratamiento.

Según el jefe de la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional, es fundamental diferenciar el origen venoso del arterial. Una medida que puede resultar beneficiosa para un paciente con una úlcera venosa, como la compresión terapéutica, podría no ser adecuada o incluso resultar perjudicial si existe una insuficiencia arterial importante.

¿Qué señales deben hacernos sospechar?

Las úlceras vasculares pueden comenzar como pequeñas lesiones, pero existen determinados síntomas que deben llamar la atención:

• Heridas en los pies o en las piernas que no cicatrizan o que vuelven a abrirse.

• Varices visibles.

• Hinchazón persistente de tobillos y piernas.

• Cambios de coloración o endurecimiento de la piel.

• Dolor en la zona afectada, que puede aumentar al caminar o al elevar la pierna en determinados problemas arteriales.

• Pies fríos, cambios de coloración o aparición de lesiones en los dedos.

También es importante prestar atención a los posibles signos de infección, como la fiebre, el enrojecimiento progresivo de la piel, el aumento de temperatura local, la secreción o el empeoramiento del dolor.

«Una herida que no evoluciona favorablemente debe ser valorada por un profesional sanitario. Y si aparece dolor intenso de forma repentina, el pie se vuelve frío o pálido o la lesión empeora rápidamente, es necesario buscar atención médica urgente», advierte el Dr. Pablo Gallo.

Tratamientos diferentes según el origen de la lesión

El primer paso para abordar una úlcera vascular es realizar una valoración que permita conocer el estado de la circulación y determinar qué mecanismo está dificultando la cicatrización.

En las úlceras venosas, el tratamiento suele combinar las curas locales con medidas destinadas a mejorar el retorno de la sangre. Puede incluir compresión terapéutica mediante vendajes o sistemas específicos, siempre que la valoración vascular confirme que es segura. En determinados pacientes también pueden indicarse procedimientos endovenosos para tratar la insuficiencia venosa responsable y eliminar las varices que producen la úlcera, cuyos tratamientos son mínimamente invasivos y con excelente recuperación.

En las úlceras arteriales, la prioridad es estudiar la gravedad de la falta de riego y valorar cómo recuperar un aporte sanguíneo suficiente. Según las características de cada caso, pueden utilizarse tratamientos médicos, técnicas endovasculares como la angioplastia o cirugía vascular para restablecer el flujo sanguíneo.

«No existe un tratamiento único para todas las úlceras. Es necesario estudiar cada caso, conocer el estado de las arterias y las venas y establecer una estrategia individualizada. En las lesiones arteriales, mejorar el aporte sanguíneo puede ser determinante para que la herida tenga posibilidades de cicatrizar», explica el especialista.

En algunos casos, si las lesiones progresan, pueden poner en riesgo la extremidad del paciente. El cuidado local también desempeña un papel importante. Las curas y los apósitos permiten proteger la lesión, controlar el exudado y favorecer unas condiciones adecuadas para la cicatrización. Si existe infección, el especialista valorará la necesidad de tratamiento antibiótico y la adaptación de los cuidados.

Prevenir también es parte del tratamiento

Una vez conseguida la cicatrización, es importante mantener un seguimiento para reducir el riesgo de que la lesión reaparezca. La prevención incluye cuidar e hidratar la piel, revisar regularmente los pies y las piernas, mantener una actividad física adaptada y evitar periodos prolongados de inmovilidad.

También resulta fundamental controlar los factores de riesgo cardiovascular, como el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial y las alteraciones del colesterol, además de seguir las indicaciones médicas sobre medicación, compresión y cuidados locales.

«La cicatrización de la herida es un objetivo fundamental, pero también debemos actuar sobre el problema circulatorio que la ha provocado. Si no tratamos la causa de la úlcera, la lesión puede empeorar y complicarse hasta el punto de poner en riesgo la extremidad. La detección temprana y el seguimiento individualizado son esenciales para mejorar la evolución y reducir las posibilidades de que vuelva a aparecer», concluye el Dr. Pablo Gallo.