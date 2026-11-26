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Una planta utilizada desde hace siglos en la medicina tradicional de Asia oriental podría abrir una nueva vía para combatir el consumo excesivo de alcohol. Se trata del kudzu, cuyo extracto ha demostrado resultados prometedores en un ensayo clínico dirigido por investigadores de la Universidad de California en San Francisco (UCSF).

El estudio, publicado en la revista American Journal of Psychiatry, concluye que tomar un suplemento elaborado a partir de esta planta antes de situaciones en las que se prevé beber en exceso puede reducir los episodios de consumo intensivo. Una de las principales novedades es que no sería necesario tomarlo diariamente, sino únicamente cuando exista riesgo de consumir grandes cantidades de alcohol.

La investigación contó con la participación de 120 adultos con trastorno por consumo de alcohol que presentaban episodios de consumo intensivo al menos una vez por semana. Los participantes se dividieron en dos grupos: uno recibió un extracto estandarizado de kudzu y el otro un placebo. Ambos grupos recibieron, además, sesiones semanales de asesoramiento durante las 12 semanas que duró el ensayo.

Los resultados mostraron diferencias significativas. Quienes tomaron kudzu redujeron la media de días de consumo intensivo de 2,15 a 1,42 por semana. En cambio, el grupo que recibió placebo apenas experimentó cambios: pasó de 2,15 a 2,06 días semanales.

Los efectos se mantuvieron después del tratamiento

Uno de los hallazgos más relevantes fue que los beneficios no desaparecieron al terminar la intervención. Tres meses después de finalizar el tratamiento, los participantes que habían tomado el extracto continuaban registrando menos episodios de consumo excesivo que quienes recibieron placebo.

Los investigadores también observaron que el porcentaje de semanas con episodios de consumo intensivo descendió del 88% al 58% entre quienes tomaron kudzu, frente a una reducción del 88% al 81% en el grupo de control.

El extracto fue bien tolerado y no se registraron más efectos secundarios que con el placebo ni efectos adversos graves atribuidos al tratamiento.

El investigador principal, Glenn-Milo Santos, profesor de Sistemas de Salud Comunitaria de la UCSF, destaca la importancia de ampliar las herramientas disponibles para quienes quieren reducir su consumo de alcohol sin tener que recurrir necesariamente a una medicación diaria.

No obstante, los científicos advierten que estos resultados no significan que cualquier suplemento comercial de kudzu tenga los mismos efectos. El ensayo utilizó una formulación estandarizada y serán necesarios estudios más amplios para confirmar su eficacia en diferentes poblaciones.

La investigación supone un avance potencial en el abordaje del trastorno por consumo de alcohol, aunque todavía no permite considerar el kudzu un tratamiento consolidado ni recomendar su uso por cuenta propia.