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El Ministerio de Sanidad de Mónica García ha aprobado una regulación que limita a cuatro miligramos la cantidad de nicotina por bolsa, como figura en el texto del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 24 de noviembre. Sin embargo, en la propia página web del departamento figura un informe científico del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR), elaborado junto con la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich, que plantea datos que obligan a exigir explicaciones sobre los criterios técnicos utilizados para establecer ese límite.

Lo que resulta especialmente chocante es que, al no haber conseguido los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar la Ley del Tabaco, el Gobierno haya optado por trocear la normativa y sacar adelante algunas de sus medidas mediante decreto, introduciendo cambios específicos en productos como los vapeadores y las bolsas de nicotina.

En este contexto, Mónica García ha conseguido que Pedro Sánchez dé luz verde a una reducción de la cantidad máxima de nicotina permitida en estas bolsas, fijándola en 4 miligramos. Una decisión que contrasta con la propia documentación que el Ministerio recoge en su página web, donde se incluye un estudio que apunta precisamente en otra dirección: sus resultados señalan que las dosis de 12 miligramos pueden ayudar a los fumadores a abandonar el tabaco, al proporcionar una cantidad de nicotina similar a la que reciben a través de un cigarrillo. A partir de esa dosis, el objetivo sería reducir progresivamente la cantidad de nicotina para facilitar la deshabituación.

Precisamente, estas bolsas de nicotina surgieron en Suecia hace más de 30 años como una alternativa al cigarrillo para ayudar a dejar de fumar, un objetivo que el país ha conseguido alcanzar con notable éxito.

El documento, titulado Bolsitas de nicotina (Nicotine Pouches) y fechado en abril de 2023, no es un informe marginal: está alojado en la web oficial del Ministerio de Sanidad y recoge una investigación sobre la absorción de nicotina, su farmacocinética y sus efectos en el organismo. Entre sus conclusiones figura que al menos la mitad del contenido de nicotina de estas bolsas puede ser absorbido y que, en los productos de mayor dosificación, los niveles en sangre pueden alcanzar con los cigarrillos convencionales.

Uno de los datos más relevantes aparece en la página 16. El BfR calcula que una bolsa de 16,6 miligramos, con una tasa de reabsorción comparable, produciría una concentración sanguínea de 16,2 ng/ml, similar a la que se alcanza después de fumar un cigarrillo. El informe es explícito: «el BfR definió estos 16,6 mg/bolsa como el límite superior aceptable».

La diferencia con el máximo de cuatro miligramos que contempla la nueva regulación es considerable. El límite español sería aproximadamente una cuarta parte de la referencia toxicológica recogida en el documento alemán. La cuestión que Sanidad debe aclarar es por qué ha elegido precisamente esa cantidad, qué evidencia científica ha utilizado para justificarla y cómo ha ponderado los resultados del informe que mantiene publicado en su propia web.

El estudio también analiza la relación entre la dosis y la reducción del deseo de fumar. En el ensayo realizado por el BfR y la Universidad de Múnich, con varios voluntarios, se compararon bolsas sin nicotina y otras de 6, 20 y 30 miligramos con el consumo de un cigarrillo convencional. El documento señala que la reducción de los síntomas de abstinencia era normalmente dependiente de la dosis, aunque las diferencias entre los grupos no alcanzaron significación estadística. Añade que, tras un comienzo más débil, la reducción del deseo de fumar disminuye.

El informe alemán contiene, además, datos que no deberían pasar desapercibidos. En su página 17 recoge que el contenido de nicotina más habitual en las bolsas utilizadas por los consumidores encuestados en Alemania se encontraba entre los seis y los quince miligramos. También compara productos de cuatro miligramos con otros formatos sustitutivos de nicotina: en uno de los estudios citados, una bolsa de cuatro miligramos alcanzó una concentración máxima en sangre de 8,5 ng/ml, frente a 4,4 ng/ml del chicle y 8,3 ng/ml de las pastillas.

Restricciones a toda velocidad

La controversia adquiere una dimensión política por el calendario elegido. El Ejecutivo aprobó el decreto en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras la reforma integral de la Ley Antitabaco continúa pendiente de su tramitación parlamentaria. El Gobierno ha optado por sacar adelante mediante un real decreto algunas de las restricciones que formaban parte de esa reforma, sin esperar a que concluya el debate legislativo.

La decisión de aprobar una regulación de estas características a pocos días de las elecciones, sin una explicación pública suficientemente detallada de sus fundamentos científicos y sin el consenso político que cabría esperar en una materia de salud pública, alimenta las dudas sobre la precipitación del Ministerio. La referencia oficial del Consejo de Ministros del 24 de noviembre recoge la aprobación de la modificación del Real Decreto 579/2017, aunque no desarrolla sus condiciones técnicas.

La ministra Mónica García y el Gobierno de Pedro Sánchez tienen que responder a una pregunta elemental: ¿qué justificación científica concreta respalda el límite de cuatro miligramos y cómo se ha conciliado con los datos del informe alemán que Sanidad ofrece a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios?

La prevención del tabaquismo es un objetivo incuestionable. Pero una política sanitaria no puede consistir en aprobar restricciones a toda velocidad y pedir después que se acepten sin explicaciones. Si una norma afecta a las alternativas que algunos fumadores adultos pueden estar valorando, sus consecuencias deben estudiarse, contrastarse y justificarse antes de aprobarla.