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La obesidad infantil sigue planteando importantes desafíos para el sistema sanitario español. A pesar de los avances en su prevención y de la evolución favorable de algunos indicadores epidemiológicos, persisten dificultades para garantizar una atención adecuada, homogénea y adaptada a las necesidades de cada niño y su familia. La falta de formación específica, la escasa implantación de equipos multidisciplinares y las desigualdades sociales condicionan la respuesta frente a una enfermedad que requiere una intervención integral desde edades tempranas.

Esta realidad se aborda en el XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), que se celebra estos días en Cádiz. Entre las aportaciones destacan los resultados de una encuesta nacional a 624 profesionales sanitarios que atienden habitualmente a niños, niñas y adolescentes con obesidad. Según este trabajo, menos de la mitad (49,4 %) se considera suficientemente preparada para atender a estos pacientes y solo uno de cada tres considera adecuada la formación recibida.

Los resultados que presenta Vega Almazán Fernández de Bobadilla, del Grupo de Trabajo de Obesidad Infantil y de la Adolescencia de SEEDO, ponen de manifiesto una importante distancia entre las recomendaciones generales y su aplicación en la práctica clínica. Así, aunque casi el 99 % de los profesionales encuestados ofrece consejos sobre actividad física, únicamente el 20,5 % evalúa este hábito de forma estructurada. Algo similar sucede con el sueño: el 71,3 % proporciona recomendaciones, pero solo el 14,2 % lo examina sistemáticamente.

También existen carencias en la evaluación del riesgo individual. Aunque el 86 % de los profesionales valora sistemáticamente el índice de masa corporal (IMC), solo el 21,9 % refiere clasificar a los pacientes según su nivel de riesgo. Además, únicamente el 61,5 % utiliza adecuadamente las curvas de crecimiento de referencia, una herramienta que permite reconocer cambios en la trayectoria del desarrollo y detectar posibles señales de alerta desde edades tempranas.

«Una de las principales limitaciones es que damos recomendaciones sin haber explorado de forma sistemática qué ocurre en el día a día del niño o adolescente. Conocer sus hábitos, su entorno y las dificultades de cada familia permite acordar cambios realistas y darles seguimiento», explica Almazán. La especialista considera prioritario establecer un circuito asistencial común, coordinado desde Atención Primaria, que permita definir las pautas de seguimiento y los criterios de derivación a atención hospitalaria y otros recursos especializados. Pediatría y enfermería deben desempeñar un papel central, con el apoyo de profesionales de nutrición, psicología, actividad física y trabajo social, además de una mayor coordinación con las escuelas y los recursos comunitarios.

Como ejemplo de una posible vía de mejora, Almazán destaca el programa andaluz ÓrbiTA, recientemente publicado, que plantea una organización asistencial basada en la formación de los equipos, la detección precoz desde Atención Primaria, el seguimiento individualizado y unos criterios claros de derivación a atención especializada. «La propuesta puede servir de referencia para avanzar hacia una atención más coordinada entre territorios», según esta experta.

Prevalencia elevada y marcada por las desigualdades sociales

Las dificultades asistenciales adquieren especial relevancia si se tiene en cuenta la magnitud del problema. Los datos del estudio ALADINO 2023 (Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad), impulsado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), cifran en un 36,1 % el porcentaje de escolares españoles de 6 a 9 años que presenta exceso de peso, mientras que el 15,9 % tiene obesidad.

Desde la primera edición del estudio, en 2011, la prevalencia de exceso de peso ha pasado del 44,5 % al 36,1 % de la población infantil de 6 a 9 años. Aunque la evolución es favorable, la obesidad sigue afectando al 15,9 % de los escolares y su reducción a lo largo de este periodo ha sido más discreta. Además, España continúa siendo uno de los países europeos con mayores prevalencias de exceso de peso y obesidad infantil, según los resultados de la iniciativa COSI de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que forma parte ALADINO.

Cristina Recuero Carretero, jefa de área de la Subdirección General de Nutrición de AESAN, subraya que estos estudios son fundamentales para orientar las decisiones de salud pública y evaluar las políticas de prevención. «Las prevalencias continúan siendo muy altas, lo que supone un grave problema de salud pública. No debemos ser conformistas, aunque observemos una evolución favorable de algunos indicadores», advierte.

Uno de los aspectos más preocupantes es la relación entre el nivel socioeconómico y la obesidad infantil. Los datos de ALADINO muestran que la prevalencia de obesidad alcanza el 23,6 % entre los escolares de hogares con ingresos anuales inferiores a 18.000 euros, frente al 10,9 % en aquellos cuyos hogares superan los 30.000 euros. Esta brecha también se refleja en los hábitos de vida. Los niños de familias con menos recursos están más expuestos a patrones de alimentación menos saludables, un mayor consumo de productos procesados y más tiempo de pantalla. Asimismo, encuentran mayores dificultades para acceder a actividades físicas extraescolares, muchas de ellas de pago.

«Existen múltiples factores ligados tanto al estilo de vida como al entorno que explican la asociación entre obesidad y nivel socioeconómico», señala Recuero. Por ello, considera prioritario impulsar políticas públicas que faciliten el acceso a una alimentación saludable y sostenible, promuevan la actividad física y reduzcan las desigualdades en salud. En este sentido, la Estrategia NAOS, impulsada por AESAN desde 2005, y el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030 constituyen dos de los principales marcos de actuación. Este último contempla más de 200 medidas dirigidas a mejorar la alimentación, fomentar la actividad física, favorecer el bienestar emocional y reforzar los sistemas públicos de protección de la infancia.

Entre las actuaciones de AESAN figuran la promoción de la reformulación de alimentos con elevados contenidos de azúcares, grasas y sal, la elaboración de recomendaciones nutricionales basadas en la evidencia científica y la mejora de la oferta de alimentos saludables y sostenibles en centros escolares y otros entornos comunitarios. La Estrategia NAOS cuenta, además, con el Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad para monitorizar la evolución de estos indicadores y evaluar la eficacia de las intervenciones. «El objetivo es avanzar hacia entornos alimentarios más saludables y equitativos, en los que las opciones beneficiosas para la salud estén realmente al alcance de todas las familias», indica la representante de AESAN.

La importancia del ejercicio físico

La condición física, un indicador de salud que va más allá del peso

Desde la perspectiva de la actividad física, Cristina Cadenas Sánchez, investigadora de la Universidad de Granada, recuerda que el peso y el IMC no son suficientes para conocer el estado de salud de niños y adolescentes y que es necesario incorporar en la evaluación la condición física, especialmente la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza muscular. «Dos niños con un mismo índice de masa corporal pueden presentar perfiles de salud metabólica y cardiovascular muy diferentes. La condición física nos aporta información adicional muy relevante», subraya.

Según Cadenas, «el ejercicio físico debe entenderse como una intervención de salud en sí misma y no únicamente como una herramienta para perder peso». Sus beneficios alcanzan a la salud cardiovascular y metabólica, la sensibilidad a la insulina, la salud ósea y el bienestar psicológico. También contribuye al desarrollo cognitivo y al rendimiento académico, y puede producir mejoras en la salud incluso cuando no se observan grandes cambios en el peso corporal.

La investigadora recuerda que las recomendaciones científicas apuntan a una media de al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada o vigorosa para niños y adolescentes, junto con actividades vigorosas y ejercicios que fortalezcan músculos y huesos al menos tres días por semana.

No obstante, advierte de que «todavía no existen criterios específicos de prescripción de ejercicio para niños con obesidad». En este ámbito, se está trabajando en un posicionamiento internacional de expertos, con la participación de más de 40 especialistas de todos los continentes, para avanzar hacia recomendaciones adaptadas y fundamentadas en la evidencia científica.

Sin embargo, trasladar estas recomendaciones a la vida cotidiana exige también transformar los entornos en los que crecen los menores. La falta de espacios seguros, las dificultades económicas para acceder a instalaciones deportivas y actividades extraescolares y el incremento del tiempo dedicado a las pantallas condicionan sus oportunidades de movimiento. «Necesitamos cambiar el enfoque: promover la actividad física por sus beneficios para la salud, la diversión, la socialización y el bienestar, y no exclusivamente por las calorías que se gastan o los kilos que se pierden», concluye.