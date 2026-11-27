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El cáncer gástrico continúa diagnosticándose mayoritariamente en personas de edad avanzada, pero algo está cambiando entre los pacientes más jóvenes. Un estudio liderado por el grupo de investigación Traslacional en Cáncer Esofagogástrico del INCLIVA, con participación de miembros del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) llaman la atención sobre el aumento observado de casos antes de los 50 años y, especialmente, sobre la elevada proporción de pacientes que llegan al diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra en una fase avanzada.

Los nuevos datos del proyecto VERO, una iniciativa de investigación clínica y traslacional centrada específicamente en el cáncer gástrico de aparición temprana, con participación de una red de centros a nivel Nacional y cooperación internacional, dibujan un escenario que plantea importantes interrogantes. Este proyecto surge a partir de la iniciativa de una paciente de la Dra. Tania Fleitas, «VERO» que se dedicó a iniciar la recaudación de fondos para esta investigación. Los primeros datos del estudio multicéntrico realizado en España con 670 pacientes menores de 50 años muestran que la proporción diagnosticada en estadio IV ha aumentado progresivamente: del 48,6 % entre 2000 y 2010 al 58,5 % entre 2011 y 2020 y al 71,9 % entre 2021 y 2025.

“Estamos ante una enfermedad que tradicionalmente hemos asociado a edades más avanzadas, pero los datos nos obligan a prestar cada vez más atención a lo que está ocurriendo entre los pacientes jóvenes. Y hay un elemento especialmente preocupante: muchos de ellos llegan a la consulta con enfermedad avanzada. Como grupo cooperativo, nuestro reto es generar conocimiento que nos permita comprender mejor por qué sucede y trasladarlo a estrategias de diagnóstico y tratamiento cada vez más eficaces. Iniciativas como el proyecto VERO, con participación multicéntrica, nos ayudan a avanzar en dicha investigación”, señala el Dr. Fernando Rivera, presidente del Grupo TTD.

Una enfermedad que gana peso entre los más jóvenes

Otro de los trabajos desarrollados en el marco de VERO ha analizado la evolución de los diagnósticos de cáncer gástrico en el Hospital Clínico Universitario de Valencia entre 2000 y 2025. Sobre una población de 864 pacientes, 63 fueron diagnosticados antes de cumplir los 50 años.

La proporción que representaban estos pacientes sobre el total mostró una evolución ascendente: del 4,45 % en 2000-2010 pasó al 7,91 % en 2011-2020 y alcanzó el 18,18 % en el periodo 2021-2025, con diferencias estadísticamente significativas.

«Estos resultados no significan que el cáncer gástrico se haya convertido en un tumor frecuente entre los jóvenes, pero sí nos dicen que debemos estar atentos a una realidad que está cambiando», explica la Dra. Ruth Vera, vicepresidenta del Grupo TTD. “En personas jóvenes existe el riesgo de que determinados síntomas digestivos no hagan pensar inicialmente en una enfermedad tumoral. Aumentar el conocimiento sobre este cáncer, tanto entre la población como entre los profesionales, puede ayudarnos a identificar antes aquellos casos que requieren una evaluación más profunda”. En España se estiman 7.595 nuevos diagnósticos de cáncer de estómago durante 2026.

Diferencias entre mujeres y hombres

La investigación está permitiendo también conocer mejor cómo se comporta el cáncer gástrico de aparición temprana. El análisis multicéntrico de VERO ha identificado diferencias relevantes según el sexo.

Entre los pacientes con información anatomopatológica y molecular disponible, las mujeres presentaban con mayor frecuencia histología difusa —71,6 % frente al 44 % en los hombres— y tumores de grado 3 —85,9 % frente al 57,4 %—. Los investigadores describen, por tanto, un perfil anatomopatológico más agresivo entre las mujeres jóvenes incluidas en el estudio.

«Una de las grandes preguntas que queremos responder es por qué aparece este cáncer en personas jóvenes y si estamos ante una enfermedad con características biológicas diferentes», explica la Dra. Tania Fleitas Kanonnikoff, oncóloga médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia-INCLIVA, investigadora principal del proyecto VERO y miembro del Grupo TTD. «VERO nos permite estudiar no solo las características clínicas del tumor, sino también el sistema inmunitario, el microbioma, los factores epidemiológicos y el estilo de vida. Necesitamos entender esa interacción para poder diagnosticar mejor y avanzar hacia tratamientos cada vez más personalizados».

Alcohol, alimentación y otros factores bajo investigación

Precisamente, otra de las líneas de VERO está estudiando posibles factores relacionados con el estilo de vida. Un trabajo realizado con 113 participantes encontró entre los pacientes con cáncer gástrico un mayor consumo de alcohol y de determinados alimentos procesados, como pasteles, bollería y dulces, frente a los controles sanos.

Los investigadores insisten, no obstante, en que se trata de asociaciones observadas y que estos resultados no permiten establecer por sí solos una relación causal. El cáncer gástrico es una enfermedad multifactorial en cuyo desarrollo intervienen diferentes factores biológicos, ambientales y relacionados con el estilo de vida.

Entre ellos destaca la infección por Helicobacter pylori, uno de los principales factores de riesgo modificables del cáncer gástrico. La dimensión del reto ha quedado reflejada recientemente en un estudio internacional publicado en Nature Medicine. Sus autores estiman que, si no cambian las actuales medidas de prevención, entre las personas nacidas en todo el mundo entre 2008 y 2017 podrían producirse alrededor de 15,6 millones de casos de cáncer gástrico a lo largo de su vida. Aproximadamente el 76 % serían atribuibles a la infección por Helicobacter pylori.

Prevención, diagnóstico e investigación

Para los especialistas del TTD, estos datos ponen sobre la mesa la necesidad de avanzar simultáneamente en tres direcciones: comprender mejor por qué está apareciendo la enfermedad en pacientes jóvenes, mejorar las posibilidades de detectarla en fases iniciales y seguir desarrollando tratamientos adaptados a las características biológicas de cada tumor.

«El cáncer gástrico ha experimentado una transformación terapéutica muy importante en los últimos años gracias a la incorporación de nuevos biomarcadores, terapias dirigidas e inmunoterapia. Pero conseguir tratamientos cada vez mejores no puede ser nuestro único objetivo», señala la Dra. Ana Fernández-Montes, secretaria del Grupo TTD y oncóloga médica del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e investigadora del proyecto VERO. “Si una proporción tan elevada de pacientes jóvenes continúa llegando con enfermedad metastásica, necesitamos investigar también cómo reconocer antes la enfermedad y qué características distinguen a estos pacientes”.

Visión del paciente

El proyecto VERO lleva el nombre de una paciente joven de la doctora Fleitas que, convencida de que la investigación era la única forma de avanzar, elaboró unos imanes cuya recaudación donó a esta línea de investigación. Tras su fallecimiento, su familia y sus amistades recogieron el testigo. Hoy participan en el proyecto 14 centros españoles y esta investigación es posible gracias a ayudas privadas y donativos. «Es fundamental que el proyecto VERO cuente con financiación continuada, porque para nosotros no es solo un proyecto, sino una línea de investigación a largo plazo. Actualmente, las ayudas privadas y los donativos son esenciales para seguir avanzando, y confiamos en poder sumar nuevos apoyos que garanticen su continuidad», comenta el Dr. Manuel Cabeza-Segura, investigador post-doctoral del proyecto.

Desde la perspectiva de los pacientes, uno de los principales retos sigue siendo conseguir que el cáncer gástrico se conozca mejor y pueda detectarse antes. La Asociación Contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados (ACCGG) insiste en la necesidad de aumentar la información sobre una enfermedad cuyos síntomas pueden confundirse inicialmente con otros problemas digestivos y reclama que se avance en estrategias que permitan identificar a las personas con mayor riesgo, especialmente ante los datos que muestran una elevada proporción de diagnósticos en fases avanzadas entre los pacientes más jóvenes.

«Para los pacientes, llegar antes al diagnóstico puede marcar una enorme diferencia. Necesitamos que haya más conocimiento sobre el cáncer gástrico, que sus síntomas no se normalicen o se pasen por alto y que las personas sepan cuándo deben consultar. Pero también es fundamental seguir investigando y no olvidar todo lo que ocurre después del diagnóstico y del tratamiento: muchos pacientes tienen que aprender a vivir con importantes secuelas físicas, nutricionales, emocionales y laborales que necesitan un seguimiento y un apoyo adecuados», señala Pilar Ruiz, presidenta de la ACCGG.