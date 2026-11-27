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Dormir ocho horas no siempre es suficiente para cuidar la salud. Aunque la duración y la calidad del descanso suelen centrar las recomendaciones de los especialistas, existe otro aspecto que puede pasar desapercibido: la regularidad de los horarios. Acostarse cada noche a una hora diferente podría tener consecuencias para el organismo, especialmente cuando se convierte en una costumbre. Un artículo de Men’s Health internacional destaca una investigación publicada en la revista BMC Cardiovascular Disorders, que ha analizado durante diez años la relación entre los patrones de sueño y la salud cardiovascular de adultos de mediana edad.

El trabajo, realizado con 3.231 participantes que tenían 46 años al comienzo del seguimiento, encontró una asociación entre los horarios irregulares para acostarse y un mayor riesgo de sufrir acontecimientos cardiovasculares graves en quienes dormían menos de ocho horas. Los resultados no demuestran que cambiar la hora de irse a la cama provoque directamente una enfermedad cardíaca, pero sí apuntan a que el descanso debe valorarse desde varias dimensiones. La duración, la calidad y el momento en el que dormimos forman parte de un mismo equilibrio. Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención a las rutinas nocturnas y evitar que los horarios cambien constantemente, incluso durante los fines de semana. Mantener cierta estabilidad puede ser una medida sencilla para favorecer el funcionamiento del reloj biológico.

El hábito que debes evitar antes de acostarte

La investigación siguió durante una década a personas nacidas en Finlandia que participaron en una evaluación cuando tenían 46 años. Los científicos utilizaron dispositivos para registrar sus patrones de sueño durante siete días y analizaron posteriormente sus historiales médicos.

Durante el seguimiento, 128 participantes sufrieron algún acontecimiento cardiovascular grave, entre ellos angina inestable, accidente cerebrovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o fallecimiento por causas cardiovasculares.

Al comparar los datos, los investigadores observaron que la irregularidad en la hora de acostarse estaba relacionada con un riesgo aproximadamente dos veces mayor de sufrir estos episodios entre quienes dormían menos de ocho horas. En concreto, el grupo estudiado que presentaba horarios muy variables mostró un riesgo duplicado respecto a quienes mantenían una rutina más estable.

Otro detalle relevante fue que las variaciones en la hora de despertarse no mostraron una asociación significativa con los acontecimientos cardiovasculares.

Esto no significa que levantarse a horas diferentes sea siempre inocuo, sino que, en este estudio, la regularidad de la hora de acostarse destacó como un factor especialmente relevante.

Por qué el reloj biológico influye en el corazón

El organismo funciona siguiendo un ritmo circadiano, un sistema interno que organiza numerosos procesos fisiológicos a lo largo de ciclos de aproximadamente 24 horas. Este reloj biológico interviene en la regulación de la temperatura corporal, la secreción hormonal, el apetito y los momentos de mayor actividad o somnolencia.

También influye en el funcionamiento cardiovascular. La presión arterial y la frecuencia cardíaca experimentan variaciones naturales durante el día y la noche. Cuando los horarios de descanso cambian continuamente, puede producirse un desajuste entre las señales ambientales y los ritmos internos del organismo.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) reconoce que la salud del sueño no depende únicamente de cuántas horas se duerme. En su declaración científica sobre el descanso y la salud cardiometabólica incluye también la regularidad, el horario, la continuidad y la calidad del sueño.

La institución señala que estos factores pueden relacionarse con indicadores como la presión arterial, la glucosa y el riesgo cardiovascular.

Qué conviene evitar antes de acostarse

Uno de los hábitos que puede dificultar la regularidad es prolongar la actividad nocturna hasta que aparece el cansancio extremo. Las redes sociales, las series, el trabajo pendiente o las tareas domésticas pueden retrasar la hora de irse a la cama y hacer que cada noche termine siendo diferente.

La regularidad no exige acostarse exactamente al mismo minuto cada noche. Lo importante es evitar cambios muy bruscos y procurar que la hora de irse a la cama se mantenga dentro de un margen razonablemente parecido. También conviene respetar las necesidades individuales de descanso: la mayoría de los adultos necesita entre siete y nueve horas por noche.

El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) recomienda mantener horarios similares para acostarse y levantarse, incluso durante los días libres. También aconseja reducir el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, crear un ambiente confortable y evitar bebidas con cafeína al final del día. Si, pese a mantener estos hábitos, cuesta conciliar el sueño, no es recomendable permanecer en la cama frustrándose durante horas.

Dormir mejor también significa cuidar el corazón

La investigación finlandesa aporta una perspectiva importante: el descanso no debería medirse únicamente por el número de horas que pasamos en la cama. La regularidad también merece atención, especialmente en la mediana edad y cuando el sueño es insuficiente.

Aunque hacen falta más estudios para confirmar los mecanismos y determinar si modificar los horarios reduce los episodios cardiovasculares, mantener una rutina estable es una medida razonable para favorecer la salud.

Evitar acostarse cada día a una hora distinta puede ser un primer paso para descansar mejor y cuidar el corazón.