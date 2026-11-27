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El hígado graso, conocido actualmente en muchos contextos como enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD), aparece cuando se acumula un exceso de grasa en las células hepáticas. A menudo no provoca síntomas y puede detectarse en una analítica o una ecografía.

Sin embargo, si persiste, en algunas personas puede acompañarse de inflamación y evolucionar hacia lesiones más importantes. La alimentación no es la única causa ni existe un alimento capaz de explicar por sí solo el problema, pero determinados patrones dietéticos favorecen la acumulación de grasa y dificultan el control de los factores metabólicos asociados. Revisar qué se come y, sobre todo, qué se bebe constituye una parte relevante del abordaje. Las bebidas azucaradas, los productos ultraprocesados, los dulces frecuentes y los alimentos ricos en grasas saturadas son algunos de los consumos que conviene limitar cuando existe este diagnóstico. No significa que una ingesta puntual vaya a inflamar el hígado de inmediato ni que haya que eliminar grupos completos de alimentos sin supervisión.

Alimentos que inflaman el hígado graso

El riesgo depende de la frecuencia, las cantidades, el conjunto de la dieta y circunstancias como el peso, la resistencia a la insulina, la diabetes o los niveles de colesterol y triglicéridos.

Las recomendaciones europeas apuestan por mejorar la calidad global de la alimentación, acercarla al patrón mediterráneo y reducir los productos con exceso de azúcar y grasas poco saludables. El objetivo es actuar sobre la salud metabólica y hepática de forma sostenible, sin recurrir a dietas milagro ni restricciones extremas.

Refrescos y bebidas con azúcar

Los refrescos, las bebidas energéticas, los tés embotellados azucarados y otras bebidas con azúcar añadido aportan cantidades elevadas de azúcares simples, incluida fructosa. Su consumo habitual se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar hígado graso y con más acumulación de grasa hepática. La mejor alternativa cotidiana es el agua; también pueden tomarse infusiones o café sin azúcar, si se toleran.

Zumos, incluso cuando son naturales

El zumo de fruta no equivale a una pieza entera. Aunque sea casero y no lleve azúcar añadido, concentra los azúcares de varias frutas y aporta menos fibra que la fruta completa. Por eso, conviene priorizar la fruta entera y reservar los zumos para ocasiones puntuales, sin considerarlos una bebida necesaria para hidratarse.

Bollería, galletas y dulces

Bollos, pasteles, galletas, cereales de desayuno azucarados y postres industriales suelen combinar azúcar, harinas refinadas y grasas saturadas. Esa mezcla facilita una ingesta energética elevada y desplaza opciones más nutritivas. Para el día a día pueden elegirse fruta, yogur natural sin azúcar o frutos secos sin sal.

Fritos y comida rápida

Patatas fritas, rebozados, hamburguesas de establecimientos de comida rápida y otros platos fritos suelen concentrar calorías, sal y grasas de baja calidad nutricional.

Cuando forman parte frecuente de la dieta, pueden contribuir al aumento de peso y al deterioro de la salud metabólica. Es preferible cocinar al horno, al vapor, a la plancha o guisar, utilizando aceite de oliva y controlando las cantidades.

Carnes procesadas y exceso de carne roja

Embutidos, salchichas, beicon, fiambres y otras carnes procesadas suelen contener bastante sal y grasas saturadas. Las guías europeas también aconsejan moderar la carne roja y, especialmente, limitar la procesada dentro de un patrón alimentario saludable.

Se pueden alternar las carnes con pescado, huevos, legumbres y frutos secos, y escoger cortes magros cuando se consuma carne.

Lácteos azucarados y grasas saturadas

Yogures de sabores, postres lácteos, batidos comerciales, nata, mantequilla y quesos muy grasos pueden sumar azúcares añadidos o grasas saturadas. Conviene leer las etiquetas y optar con más frecuencia por yogur natural, leche o alternativas sin azúcar añadido, y lácteos con menor contenido graso cuando resulte adecuado.

Qué papel tiene el alcohol

Aunque el hígado graso asociado a disfunción metabólica no se define por el consumo de alcohol, beber puede añadir daño hepático y complicar la valoración del problema.

La recomendación debe individualizarse con el profesional sanitario y, si existe enfermedad hepática, es prudente evitarlo o seguir estrictamente la indicación médica.

Qué alimentos priorizar

Las guías clínicas EASL-EASD-EASO, elaboradas por sociedades europeas de hepatología, diabetes y obesidad, recomiendan mejorar la calidad de la dieta, limitar ultraprocesados y evitar bebidas azucaradas.

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) también aconseja sustituir grasas saturadas y trans por insaturadas y reducir productos con abundante azúcar simple, especialmente fructosa.

No hay una dieta única para todos

El tratamiento depende del estado del hígado y de factores como diabetes, peso, tensión arterial y colesterol. Si hay sobrepeso, una pérdida gradual y supervisada puede ayudar a reducir la grasa hepática; un médico o dietista-nutricionista puede adaptar las pautas y valorar otras causas de alteración hepática.