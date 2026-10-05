Tendencias y retos del modelo público-privado dentro de un sistema sanitario integrado

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Bajo el título “Convivencia del modelo sanitario público-privado: tendencias, práctica clínica e implicaciones futuras”, la Fundación IDIS ha celebrado un nuevo Comité de Innovación en el que, de la mano de IQVIA, compañía líder global de soluciones tecnológicas, analítica avanzada y servicios de investigación clínica para la industria de las ciencias de la vida, se han abordado las tendencias y oportunidades de un sistema sanitario integrado.

La sesión fue inaugurada por Mayte Segura, directora de Comunicación de la Fundación IDIS, y contó con la participación de Lucía González, Associate Principal, PPG Consulting de IQVIA, encargada de introducir la temática; y José Luis Barrera Marketing Assoc. Director de IQVIA; María Targuetta, Specialty and RWCA Assoc. Director, de IQVIA; y Elena Barbazán, Senior consultant, PPG de IQVIA, que se ocuparon del desarrollo del encuentro.

En la sesión se puso de manifiesto cómo durante los últimos años se están abordando la sanidad pública y la privada como cuestiones separadas, cuando la realidad hoy en día es que estamos ante un sistema donde cada actor tiene un papel muy relevante, dentro de un sistema que solo puede ser complementario e integrado. Mientras la sanidad pública es un pilar central del sistema y asegura la universalidad, la sanidad privada es un pilar de sostenibilidad, que atiende a más de 13 millones de personas, y aporta capacidad asistencial y rapidez, con una infraestructura esencial para hacer frente a la demanda actual. Seguir trabajando en fortalecer la convivencia, comentaron, es por tanto una condición necesaria para la sostenibilidad y accesibilidad del sistema sanitario en su conjunto.

Según se explicó se trata, de hecho, de una complementariedad incorporada en la práctica cotidiana del profesional sanitario y que se extiende a todas las especialidades, con especial intensidad en ginecología, dermatología y traumatología, tal y como se refleja en la base de datos de IQVIA de más de quinientos mil profesionales sanitarios. El reto, por tanto, no es crear esa convivencia, que ya existe, sino estructurarla mejor, evitar fragmentaciones, duplicidades y recorridos innecesarios para el ciudadano.

Desde la perspectiva del paciente, según datos de IQVIA compartidos en la sesión, la privada actúa como dinamizador del sistema, al concentrar el 66% de inicios de tratamiento, complementando la mayor continuidad terapéutica que se produce en la sanidad pública. La hospitalización privada, por otro lado, aumenta mientras las aseguradoras consolidan su papel como principal financiador del episodio privado. Este crecimiento se produce de forma generalizada, con un crecimiento porcentual en casi todas las áreas clínicas, destacando algunas como digestivo y circulatorio.

La sesión concluyó con tres reflexiones relevantes para los próximos años. La primera, relacionada con la innovación, que está generando grandes oportunidades para los pacientes pero hace, a la vez, que nos formulemos cómo garantizamos de forma sostenible el acceso a la misma; el equilibrio entre innovación, acceso y sostenibilidad es uno de los grandes debates de los próximos años. La segunda reflexión giró en torno a los pacientes, pues al evolucionar sus expectativas, ser cada vez más activos y estar más informados, buscando una experiencia más integrada, más rapidez y accesibilidad, cada vez es más importante ofrecer una experiencia asistencial más ágil, coordinada y adaptada a las necesidades de cada uno. La última reflexión se dirigió hacia la colaboración, pues muchos de los retos planteados son difíciles de abordar aisladamente, por lo que colaborar entre hospitales, aseguradoras, administraciones, industria y demás agentes implicados es imprescindible.

Para cerrar la sesión, Mayte Segura recordó que,” teniendo en cuenta los datos y reflexiones del encuentro, el debate debería dejar de pivotar entre lo público y lo privado, y aproximarse a cómo ser capaces de responder conjuntamente a todos los retos sanitarios que afronta el sistema, en beneficio del paciente”.