El Hospital Quirónsalud Valle del Henares celebra su quinto aniversario apostando por la humanización y la excelencia en la asistencia
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El Hospital Quirónsalud Valle del Henares celebra su quinto aniversario posicionado como hospital de alta complejidad, capaz de realizar cirugías complejas y atender las principales patologías de especialidades tanto quirúrgicas como médicas, gracias a un amplio equipo de más de 450 profesionales y la última tecnología de la que dispone, y a su compromiso con la humanización y la excelencia en la asistencia.
En el acto de conmemoración de este V aniversario -al que asistieron el Alcalde de Torrejón, D. Alejandro Navarro Prieto y el Subgerente Territorial de Centros Privados de Madrid, Pelayo de Merlo Martínez, acompañados del Gerente del Centro, Jorge Elizaga Corrales-, uno de los primeros niños nacidos en el Hospital, acompañado de la trabajadora más antigua y de la más reciente, tuvieron la oportunidad de plantar un árbol simbolizando el nacimiento, el crecimiento y el futuro del Centro.
El centro cuenta con unas modernas instalaciones equipado con todas las comodidades de un hospital del siglo XXI, y tanto sus equipos médicos como la dotación tecnológica con la que cuenta le permite abarcar una alta complejidad en un gran número de especialidades médicas y quirúrgicas: neurocirugía, radiología intervencionista, cirugía general, traumatología, ginecología y obstetricia, cuidados neonatales, cirugía maxilofacial, cirugía oncológica, cardiología, …
Además, el equipo de enfermería ofrece una atención integral humana tanto al enfermo como a su familia y tiene como principal objetivo proporcionar una experiencia humanizada y segura.
El centro dispone de equipos de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento: dos Resonancias Magnéticas, un TAC, un quirófano con sala de hemodinámica integrada de última generación, Ecógrafo 5D o torre de endoscopia de columna avanzada RIWOspine. El hospital cuenta con 48 locales de consulta, 66 habitaciones individuales exteriores, 6 camas de cuidados intensivos de adultos, 7 camas de cuidados intensivos neonatales, 7 quirófanos, 3 unidades de trabajo y parto, área ambulatoria y urgencias generales y pediátricas.
Nuevos proyectos
- A lo largo del último año se ha puesto en marcha la 2ª Unidad de Resonancia Magnética que combina inteligencia artificial, alta potencia diagnóstica y un gran nivel de confort que permite obtener imágenes de la máxima calidad en pacientes que hasta ahora resultaban difíciles de estudiar.
- En el capítulo de humanización de la asistencia se han puesto en marcha dos protocolos, el de humanización de la UCI que es un proyecto centrado en la mejora de la calidad asistencial y de la experiencia del paciente y de sus familiares, que aboga también por el cuidado de los profesionales; y el que permite a los recién nacidos permanecer con su madre cuando está ingresada en la UCI, siempre que las condiciones de ambos lo permitan.
- Apuesta decidida por la lactancia materna: el Hospital ha superado la FASE 2D del Proyecto IHAN, Iniciativa Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia puesta en marcha por UNICEF en 1992 para acreditar las maternidades que demostrasen buenas prácticas en la promoción de la lactancia materna.
- Aumento de la cartera de servicios con la incorporación de la especialidad de oncología médica a cargo del Dr. José Luis González Larriba, al tiempo que el centro se ha integrado dentro del proyecto One Oncology Madrid, un programa de asistencia integral a pacientes oncológicos puesto en marcha en la red de hospitales privados de Quirónsalud en Madrid.
- Implantación de la primera prótesis VOIS en España, una innovadora tecnología destinada al tratamiento de la parálisis unilateral de cuerda vocal, a cargo del Dr. Manuel Rodríguez Paradinas.
- Ampliación de los quirófanos. Próximamente está prevista la ampliación del área quirúrgica con la puesta en marcha de dos nuevos quirófanos, pasando de 7 a 9. Esta ampliación permitirá incrementar la capacidad asistencial, reducir los tiempos de espera y seguir ofreciendo una atención de máxima calidad, seguridad y eficiencia a los pacientes.
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- Quirón Salud