El Hospital Quirónsalud Valle del Henares celebra su quinto aniversario apostando por la humanización y la excelencia en la asistencia

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El Hospital Quirónsalud Valle del Henares celebra su quinto aniversario posicionado como hospital de alta complejidad, capaz de realizar cirugías complejas y atender las principales patologías de especialidades tanto quirúrgicas como médicas, gracias a un amplio equipo de más de 450 profesionales y la última tecnología de la que dispone, y a su compromiso con la humanización y la excelencia en la asistencia.

En el acto de conmemoración de este V aniversario -al que asistieron el Alcalde de Torrejón, D. Alejandro Navarro Prieto y el Subgerente Territorial de Centros Privados de Madrid, Pelayo de Merlo Martínez, acompañados del Gerente del Centro, Jorge Elizaga Corrales-, uno de los primeros niños nacidos en el Hospital, acompañado de la trabajadora más antigua y de la más reciente, tuvieron la oportunidad de plantar un árbol simbolizando el nacimiento, el crecimiento y el futuro del Centro.

El centro cuenta con unas modernas instalaciones equipado con todas las comodidades de un hospital del siglo XXI, y tanto sus equipos médicos como la dotación tecnológica con la que cuenta le permite abarcar una alta complejidad en un gran número de especialidades médicas y quirúrgicas: neurocirugía, radiología intervencionista, cirugía general, traumatología, ginecología y obstetricia, cuidados neonatales, cirugía maxilofacial, cirugía oncológica, cardiología, …

Además, el equipo de enfermería ofrece una atención integral humana tanto al enfermo como a su familia y tiene como principal objetivo proporcionar una experiencia humanizada y segura.

El centro dispone de equipos de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento: dos Resonancias Magnéticas, un TAC, un quirófano con sala de hemodinámica integrada de última generación, Ecógrafo 5D o torre de endoscopia de columna avanzada RIWOspine. El hospital cuenta con 48 locales de consulta, 66 habitaciones individuales exteriores, 6 camas de cuidados intensivos de adultos, 7 camas de cuidados intensivos neonatales, 7 quirófanos, 3 unidades de trabajo y parto, área ambulatoria y urgencias generales y pediátricas.

Nuevos proyectos