Candela Serrat y Daniel Muriel desvelan el nombre que han elegido para su segundo hijo

Candela Serrat y Daniel Muriel están atravesando un magnífico momento que han querido compartir con sus seguidores de Instagram. La pareja de artistas ha dado la bienvenida al nuevo miembro de la familia. Realmente el bebé nació el pasado 2 de agosto, pero han esperado unos días hasta publicar la primera foto. También han aprovechado para desvelar el nombre que han elegido: Daniel.

El pequeño se llama igual que su padre. El actor está muy emocionado. No suele destapar detalles sobre su vida privada, pero se ha dado cuenta de que hay mucha gente que le quiere, por eso ha publicado la noticia. Esta última hora también afecta al cantante Joan Manuel Serrat, quien se ha convertido en abuelo por sexta vez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Candela serrat (@candela_serrat)

Candela ha utilizado su influencia en Instagram para conectar con el gran público y ha escrito un mensaje cargado de emoción. «Dani Serrat Muriel. 2/08/2024. No hay nombre con mejor energía para recibirte en este mundo que aquel en el que pienso y trae a mi mente todo lo bonito que he vivido y todo lo bonito que me queda por vivir. El nombre del amor de mi vida x2, pero con nuestro familiar twist. Mi cuarteto. Us estim-ho fort».

Daniel Muriel y Candela Serrat, en una presentación. (Foto: Gtres)

En la imagen que acompaña al texto aparecen cuatro manos: la del recién nacido, la de Daniel Muriel, la de Candela Serrat y la de Mérida, primera hija de la pareja. La joven estaba esperando con ansia la llegada de su hermanito.

Candela y Daniel, una historia de película

Los enamorados llevan juntos ocho años juntos y lo cierto es que su historia podría inspirar a cualquier director de cine, de hecho se conocieron mientras rodaban juntos una famosa serie. Ambos se dedican al mundo de la interpretación y coincidieron en Seis hermanas, una ficción de TVE.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Muriel (@danimuriel)

«8 años cogiéndonos de la mano. Acariciándonos las almas. Necesitando ver tu sonrisa. Diciéndote te quiero con los ojos. Enredándome a ti cada noche. Latiendo en un baile sin fin. Amando como nunca imaginé. 8 años desde aquel día eterno», escribió Daniel para celebrar su aniversario.

Candela no se quedó atrás e hizo gala de su talento respondiendo: «8 años del regalo que más ilusión me ha hecho nunca: un cepillo de dientes. Demostrando que lo importante no es el objeto (ni el foco claramente), si no el lugar. Por el infinito y mucho más allá Dani Muriel. T’estimu fort».

La hija de Joan Manuel Serrat está tan enamorada que ha decidido llamar Daniel a su bebé. En una de sus últimas entrevistas aseguró que Mérida estaba muy ilusionada, de hecho la pequeña le pidió varias veces tener un hermanito para jugar con alguien en casa.

La pareja de actores atraviesa su mejor momento

Daniel Muriel y Candela Serrat, en una presentación. (Foto: Gtres)

Daniel y Candela hablaron con la revista ¡HOLA! antes de dar la bienvenida a su nuevo hijo. La actriz aseguró que Mérida estaba deseando abrazarle: «Ella lo pedía mucho, es muy de cuidar». Ha sido un niño muy deseado que ha llegado en el momento exacto.

Daniel explicó que Candela ha vivido momentos delicados en el embarazo, pero él siempre ha estado a su lado. «Es verdad que lo pasa muy mal a veces en el embarazo y entonces no te queda otra que estar ahí, porque es que tampoco puedes ayudar en mucho. Ni siquiera hay una forma de aliviar», declaró en el citado medio. El esfuerzo ha merecido la pena y la familia ahora solo tiene que hacer una cosa: disfrutar de su nuevo miembro.