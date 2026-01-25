El fiestón de cumpleaños de Ester Expósito al más puro estilo Marilyn Monroe, en imágenes

Ester Expósito está de celebración. La actriz española cumple 26 años el próximo lunes, 26 de enero. Por ese motivo, ha reunido en una espectacular fiesta a su círculo más cercano, con el que ha disfrutado de una gran velada de la que ha sido la gran protagonista. Gracias al contenido compartido por ella misma en Instagram, hemos podido adentrarnos en el lugar en el que estaban convocados los miembros de su núcleo duro.

Como no podía ser de otra manera, Ester no ha descuidado ningún detalle y ha organizado un encuentro al más puro estilo gánster. El blanco y el negro eran los colores principales. Una gran lona con una foto suya cubría por completo una de las paredes más céntricas del espacio. Ellos de smoking y ellas de vestido inspirado en charlestón; todos estaban completamente mimetizados con las indicaciones de la anfitriona y, por supuesto, con su elección estilística, que analizaremos más adelante. La intérprete de Carla en la serie adolescente Élite disfrutó a tope de su gran día. Fue llevada en volandas y bailó con desparpajo al son de unos mariachis que amenizaron la velada.

Ester Expósito bailando en su cumpleaños. (Foto: Instagram)

Entre los invitados se encontraban compañeros suyos de profesión como Juan Pablo Fuentes, miembro del elenco de series de Netflix como Mal de amores o Bandidos, y el icónico Paco León, que lució un impecable traje de chaqueta crema y pantalón negro combinado con camisa blanca, al que puso el broche de oro con una pajarita en perfecta sintonía de color oscuro y unas gafas de sol retro. Otros de los asistentes han sido Lourdes, más conocida como Russian Red en su trabajo y en redes sociales; la cantante Yenesi, la intérprete Mirela Balić y Adrián Camisón, entre otros.

Paco León en el cumpleaños de Ester Expósito. (Foto: Instagram)

El look de Ester Expósito

La gran protagonista de la noche, Ester, defendió con soltura dos estilismos. El primero de ellos era un vestido que le sentaba como un guante y se adaptaba a la perfección a su cuerpo. Se trataba de una pieza semitransparente de color blanco cuajada de aplicaciones brillantes que emitían destellos cuando se reflejaban con la luz. De vertiginoso escote delantero y largo hasta los pies, llevaba la espalda al descubierto. Expósito completó su estilismo con una boa de plumas que llevó a modo de chal y que acompañó todos sus movimientos.

El primer vestido de Ester Espósito en su cumpleaños. (Foto: Instagram)

Para el baile, se ha decantado por un vestido corto también con puntos de luz creados con cristales plateados. A diferencia del descrito, este tenía escote halter cruzado en el cuello. Para lucir ambos, Ester eligió un peinado inspirado en Hollywood creado con ondas al agua y que generaba volumen a su cabellera.

Ester Expósito y dos amigas en su cumpleaños. (Foto: Instagram)

La decoración de las mesas

Una de las mesas del cumpleaños de Ester Expósito. (Foto: Instagram)

Al llegar, los invitados eran recibidos por una gran imagen de Ester Expósito, como hemos indicado anteriormente, que muchos utilizaron de photocall. Justo delante había una mesa decorada con varios colores, entre los que destacaban el rojo del mantel y los lazos de terciopelo, la plata de los candelabros y el dorado del expositor donde estaban depositados cigarrillos a disposición de los presentes. Entre todo, se pueden ver algunos centros de flores con variedad de plantas que combinan lo silvestre con brotes verdes y toque clásico que aportaban flores como las peonías.