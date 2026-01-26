Los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, asistirán este jueves a la misa funeral organizada en memoria de las 45 víctimas fallecidas en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. La ceremonia, que ha sido confirmada por la Casa Real, se celebrará en el Palacio de Deportes ‘Carolina Marín’ de Huelva, un recinto con capacidad para 5.000 personas, y estará oficiada por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, junto con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello, y el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana. La Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, presidirá el altar, y el crucifijo que se instalará será el mismo venerado por San Juan Pablo II durante su visita a la ciudad en 1993.

Esta misa adquiere un carácter aún más relevante tras la decisión del Gobierno de suspender el funeral de Estado que estaba previsto para el sábado 31 de enero. La cancelación responde al malestar de los familiares de las víctimas, que expresaron su desafección hacia el Ejecutivo por la gestión del accidente y su negativa a asistir a una ceremonia organizada por el Gobierno, considerado responsable del tráfico ferroviario. La Moncloa decidió, por tanto, evitar posibles reproches públicos, recordando la polémica que se generó en 2024 durante la DANA de Valencia, donde los actos oficiales provocaron tensiones con los afectados. De este modo, la misa organizada por la Diócesis y la Diputación provincial de Huelva se consolida como el principal homenaje oficial a las víctimas.

La presencia de los Reyes refleja el compromiso de la Casa Real con las víctimas y sus familiares, continuando el acompañamiento que Felipe VI y Doña Letizia comenzaron apenas unos días después del accidente. La semana pasada, los monarcas se desplazaron a Adamuz y visitaron el lugar del descarrilamiento de los dos trenes de alta velocidad. En su recorrido, estuvieron acompañados por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, y miembros del Gobierno, incluyendo a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y al ministro de Transportes, Óscar Puente. Los Reyes pudieron presenciar de primera mano las labores de rescate y recuperación de los cuerpos y expresaron a los medios su intención de «no retirar la mirada» ante la tragedia, subrayando la responsabilidad de toda la sociedad de acompañar a las víctimas.

Tras su visita a la zona del accidente, Felipe VI y Doña Letizia se trasladaron al Centro Cívico Poniente Sur y al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde pudieron conversar con los heridos y sus familiares, ofreciendo apoyo, afecto y el «cariño de todo el país». La cercanía de los Reyes ha sido constante desde los primeros momentos posteriores al accidente, reflejando su compromiso humanitario y su voluntad de acompañar a los afectados en un proceso de duelo doloroso y complejo.

La misa de este jueves, además de rendir homenaje a las víctimas, permitirá a las familias y a la ciudadanía expresar su dolor y su recuerdo en un acto colectivo y profundamente simbólico. La elección del Palacio de Deportes de Huelva responde a la necesidad de acoger a un gran número de personas, asegurando que el homenaje pueda contar con la presencia de amigos, vecinos y allegados de los fallecidos, en un gesto de solidaridad y consuelo.