Toñi Moreno se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión, y no es para menos dada la calidez humana y la cercanía que muestra a la hora de informar sobre tragedias como el descarrilamiento de Adamuz. Uno de los peores accidentes ferroviarios que han asolado nuestro país y que dejaba 43 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

Desde LOOK hemos entrevistado a la presentadora justo cuando se cumple una semana del trágico accidente, quien nos ha relatado de primera mano cómo vivió ella ese momento tan especial, junto con el impacto que esta tragedia ha tenido para ella tanto a nivel personal, como profesional. Y es que desde su programa, Hoy en día, que se emite de lunes a viernes a partir de las 9:30 en Canal Sur, se han encargado de dar voz a las víctimas y también han conseguido brindar un hilo de esperanza en medio de tanta desolación.

El testimonio de Toñi deja al descubierto el lado más humano del periodismo y gracias a ella podemos confirmar que la televisión es capaz de conseguir lo imposible. Nadie podrá olvidar lo que sucedió en Adamuz y gracias a la mencionada presentadora la sociedad ha tomado consciencia de la gravedad del asunto.

Toñi Moreno. (Foto: Gtres)

Así cubrió Hoy en día la tragedia de Adamuz

«Cualquiera que vive esto y afronta estas situaciones, al final somos personas y no puedes evitar que te afecte», confiesa Moreno. Y es que, pese a que esta no es la primera desgracia que vive, puesto que estuvo presente en el 11M y también en el terremoto de Haití, reconoce que «cuando la tragedia es de tu tierra y es de tu gente, se vive de forma diferente». «Con cierta edad, te toca más, eres más consciente de la vulnerabilidad de la vida. Estamos muy impactados todos con el accidente en Andalucía», asegura la comunicadora, quien ha intentado en todo momento dar voz al pueblo y se siente muy orgullosa del trabajo que ha realizado su equipo al hora de cubrir el trágico suceso.

«Esto ocurrió el domingo y nos pusimos en marcha enseguida. Los reporteros del programa han hecho un trabajo maravilloso», destaca elogiando su implicación y su presencia constante en el lugar de los hechos. «Hemos estado 24 horas pendientes. Tenemos la sede en Málaga, así que en menos de 2 horas estábamos allí».

Captura de Toñi Moreno en su programa, ‘Hoy en día’. (Foto: Canal Sur)

Pese a que cuenta con más de 30 años de brillante trayectoria profesional, Toñi confiesa que uno jamás termina de estar preparado para afrontar algo así. «El día que te hagas impermeable a algo así…», apunta. «Ese día es mejor que dejes la profesión. Tienes que tener un equilibrio, y tener la cabeza en su sitio para hacer un buen trabajo». De igual modo, remarca que «necesitas tener cierta empatía para hacer las cosas como es debido». Sobre todo, porque «nunca puedes ser un buen profesional si no eres buena persona».

La conexión emocional de Toñi Moreno con las víctimas

La presentadora reconoce que le ha resultado inevitable no sentirse identificada con las víctimas. Sobre todo, con Cristina Zamorano, la niña de seis años que fue la única superviviente de su familia. «Yo estos días no he podido dormir pensando en esa niña. Esa pequeña tiene la misma edad que la mía», apunta emocionada.

«Personalmente, yo conocía a la madre, a Cristina, porque participó en un concurso de sevillanas de Canal Sur presentado por María del Monte», explica respecto a la conexión que tiene con esta familia en concreto. «Participó en la tercera edición de Yo soy del sur y, de hecho, se quedó embarazada mientras concursaba. Llegó a hacerse una ecografía en pleno directo. Todos recordamos esa imagen, que fue muy bonita», nos cuenta en exclusiva.

Captura de ‘Hoy en día’, programa de Toñi Moreno. (Foto: Canal Sur)

Pero esa no es la única historia que le ha causado un profundo impacto, sino también la de Jesús Saldaña, un cardiólogo malagueño de 30 años que tenía previsto casarse este próximo agosto y trabajaba en el hospital de La Paz. «Venía a ver a su familia y a su novia. La muerte es muy cruel, y en estas circunstancias mucho más», sostiene Toñi. «He entrevistado a muchos supervivientes estos días, y todos tenían esa espinita de: ¿por qué yo no? La vida es una lotería».

El emotivo encuentro de Carmelo con el héroe que salvó a su hijo

En medio de la oscuridad más absoluta, y cuando quedan muy pocos motivos para mantener la fe, el programa de la presentadora, Hoy en día, conseguía transmitir un hilo de esperanza y resiliencia al reunir a uno de los héroes de la tragedia, Julio, -quien a sus 16 años no dudo en desplazarse de inmediato hasta la zona del accidente para ayudar-, con José, el padre del joven cuya vida salvó. Un momento realmente emotivo que Moreno vivió en pleno directo, incapaz de contener la emoción.

«Las mejores cosas en televisión surgen de manera espontánea», comenta al respecto. «Yo había entrevistado al padre, a Carmelo, unos minutos antes. Y él no quería salir, pero al final aceptó porque quería hacer un llamamiento. Quería conocer al niño que le había salvado la vida a mi hijo». Un joven que, en medio de la inconsciencia, lo único que recordaba de su salvador era que llevaba un chandal negro. «Eso fue al principio del programa, y al final hablamos con Julio, un auténtico héroe. Es el chaval que nos ha hecho volver a creer en la juventud», afirma la comunicadora.

Captura de Julián, el héroe de Adamuz, en ‘Hoy en día’. (Foto: Canal Sur)

«Lo entrevisto y me dice una compañera por el pinganillo que le pregunte por lo que llevaba puesto ese día. Y, en cuanto me lo describe, nos damos cuenta de que puede ser él. Llamamos a Carmelo, le mandamos la imagen antes del directo, y el hijo lo reconoció enseguida». Un reencuentro que Toñi Moreno asegura que vivieron con especial ilusión; sobre todo, «porque estos días los andaluces hemos necesitado creer en algo más». «Nos hemos aferrado a Julio como un clavo ardiendo, porque necesitamos creer que la vida vale la pena», confiesa. «Nos ha devuelto la fe».

De igual modo, Toñi nos ha confirmado en exclusiva que está muy involucrada con la petición para que les concedan el Premio Princesa de Asturias y la medalla de Andalucía a los vecinos de Adamuz, que fueron los que socorrieron a las víctimas. «Yo se lo daría al pueblo entero, porque son 4.000 habitantes que se quedaron sin dormir para poder socorrer a los afectados, convirtiéndose en hospital, psicólogos, sirviéndoles de apoyo…», sostiene. «Esa noche no durmió nadie, y nos ha dado una lección a todos», concluye.