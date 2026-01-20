La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz (Córdoba) en la tarde del domingo 18 de enero ha conmocionado a toda España. Un tren de alta velocidad que cubría el trayecto Málaga-Madrid descarriló y colisionó con otro convoy que circulaba en sentido contrario hacia Huelva, dejando un balance devastador: al menos 40 fallecidos, más de 150 heridos y decenas de personas desaparecidas en las primeras horas. El impacto fue tan violento que varios vagones cayeron por un talud de cuatro metros, convirtiendo la zona en un escenario de destrucción y dolor.

Desde el primer momento, los medios de comunicación volcaron su programación en la cobertura del suceso, con especiales informativos, conexiones en directo y testimonios de supervivientes. Uno de los programas que modificó su escaleta fue Y ahora Sonsoles, el magacín vespertino de Antena 3 presentado por Sonsoles Ónega, que dedicó gran parte de su emisión del lunes a informar sobre la tragedia y a dar voz a los afectados. Entre las colaboradoras del espacio se encontraba María del Monte, quien vivió en directo uno de los momentos más duros de la jornada. Visiblemente afectada, la cantante andaluza conoció durante la emisión que una antigua concursante de su programa Yo soy del sur, Cristina Álvarez, se encontraba entre las víctimas del accidente. «Cantaba como los ángeles», expresó con la voz entrecortada, recordando con cariño a la joven onubense, a la que definió como una mujer luminosa, apasionada por la música y muy querida por quienes la conocían.

Cristina viajaba en el tren junto a su marido, su hijo y un sobrino. La familia Zamorano Álvarez se convirtió en una de las historias más desgarradoras de la tragedia, ya que cuatro de sus miembros perdieron la vida en el siniestro. Solo sobrevivió la hija menor, una niña de seis años que salió ilesa y pasó la noche bajo el cuidado de una agente de la Guardia Civil. La noticia dejó profundamente impactada a María del Monte, que había compartido momentos profesionales y personales con Cristina durante su paso por televisión.

Pero el dolor de la artista fue aún más intenso al reconocer que ella misma estuvo a punto de viajar en ese mismo tren. María del Monte explicó que habitualmente realiza ese trayecto entre Sevilla y Madrid por motivos laborales, y que en esta ocasión cambió sus planes en el último momento. «Tenía que coger el tren de las siete y lo cogí a las seis», relató. Esa decisión, aparentemente trivial, le salvó la vida.

Al llegar a la estación de Atocha, la cantante se encontró con un ambiente extraño, marcado por la presencia de equipos de emergencia y numerosos pasajeros buscando información. Poco después comenzó a recibir mensajes de familiares y amigos preguntándole si estaba bien. «No entendía nada. Yo voy a Madrid todas las semanas», confesó. Cuando fue consciente de la magnitud del accidente, la conmoción fue tal que aseguró no haber podido dormir en toda la noche.

Sonsoles Ónega quiso destacar la fortuna de su compañera por no haber viajado en el tren siniestrado, pero María del Monte fue tajante en su reflexión: «La vida no es un sorteo, las bolas ya están adjudicadas y no me tocaba». Con estas palabras, la artista quiso restar protagonismo a su propia experiencia para centrarse en el verdadero drama: las familias destrozadas, los corazones rotos y el miedo que, según ella, quedará durante mucho tiempo en quienes vivieron de cerca esta tragedia. Antes de abandonar el plató, María del Monte quiso lanzar un mensaje cargado de humanidad y reflexión: «Viva, que es urgente». Una frase sencilla, pero poderosa, que resume el sentimiento de fragilidad que ha dejado esta tragedia en toda la sociedad española.