María del Monte, Pablo Alborán o Sonia Ferrer brillan en la noche de los Billboard en Madrid

La música española vivió una noche histórica este 15 de diciembre en Madrid con la llegada de los Billboard No. 1s, un evento que hasta ahora solo se había celebrado en ciudades como Los Ángeles o Nueva York y que, por primera vez, se desarrolló íntegramente en español. Pero más allá de la música, la alfombra del IFEMA se convirtió en un auténtico desfile de estilo, donde figuras icónicas del panorama musical y cultural español mostraron su mejor versión. Entre los rostros que brillaron destacaron Pablo Alborán, María del Monte, Sonia Ferrer, Ana Guerra, Paz Padilla, Rozalén, Manu Tenorio y Julia Medina, todos ellos listos para brillar tanto en el escenario como en la pasarela de la gala.
María del Monte vivió la velada con la elegancia serena que la caracteriza. La artista deslumbró con un traje de pantalón negro combinado con una blazer de lentejuelas verdes, una elección que aunó tradición y modernidad con absoluta naturalidad. Completó el estilismo con accesorios discretos pero sofisticados, como pendientes de plata y un colgante minimalista, dejando todo el protagonismo al conjunto. Su melena recogida en una elegante coleta y su porte seguro terminaron de convertirla en uno de los looks más aplaudidos y recordados de la noche.
María del Monte en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)
Por su parte,Pablo Alborán, que continúa sorprendiendo no solo como cantante sino también por su faceta como actor en la segunda temporada de Respira, apostó por un estilismo sobrio y elegante en total black. El artista apareció con un traje negro de corte clásico combinado con camisa negra, logrando un look monocromático impecable y atemporal. Los detalles discretos, cuidadosamente escogidos, aportaron un plus de sofisticación al conjunto, confirmando que la elegancia masculina reside en la sencillez y el buen corte.
Sonia Ferrer fue otra de las grandes protagonistas de la alfombra. La presentadora apostó por un vestido corto de color morado brillante, cubierto de lentejuelas, con escote en V y un favorecedor fruncido en la cintura que realzaba su silueta. Completó el look con medias negras y unos zapatos de tacón bajo con un elegante detalle en dorado, aportando equilibrio y comodidad al estilismo. Llevó la melena suelta, peinada con ondas hacia atrás que dejaban ver unos aros plateados, logrando un conjunto sofisticado y luminoso con el que irradiaba seguridad y se consolidó como uno de los referentes de estilo de la noche.
Otros rostros destacados de la noche fueron Ana Guerra y Rozalén, que apostaron por estilismos con mucha personalidad. Ana Guerra se decantó por un look atrevido y rompedor: un vestido palabra de honor de cuero con un gran lazo frontal que, de forma original, simulaba un pantalón, convirtiéndose en una de las propuestas más audaces de la velada. Por su parte, Rozalén apostó por un conjunto sobrio de pantalón y top negro que elevó con un abrigo rosa de plisados, aportando contraste, color y un punto sofisticado a su estilismo. Paz Padilla, fiel a su estilo, optó por un look que equilibraba elegancia y comodidad.
El evento, enmarcado en la edición navideña de Starlite Madrid, no solo reunió a artistas de primer nivel como Ana Mena, India Martínez, Rosana, Vanesa Martín o Omar Montes, sino también a un público selecto que convirtió la gala en un auténtico escaparate de tendencias. La alfombra del IFEMA mostró desde trajes masculinos impecables hasta vestidos de noche con brillos, cortes asimétricos y colores de temporada, reflejando la diversidad de estilos de la música española.