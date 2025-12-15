María del Monte, Pablo Alborán o Sonia Ferrer brillan en la noche de los Billboard en Madrid

La música española vivió una noche histórica este 15 de diciembre en Madrid con la llegada de los Billboard No. 1s, un evento que hasta ahora solo se había celebrado en ciudades como Los Ángeles o Nueva York y que, por primera vez, se desarrolló íntegramente en español. Pero más allá de la música, la alfombra del IFEMA se convirtió en un auténtico desfile de estilo, donde figuras icónicas del panorama musical y cultural español mostraron su mejor versión. Entre los rostros que brillaron destacaron Pablo Alborán, María del Monte, Sonia Ferrer, Ana Guerra, Paz Padilla, Rozalén, Manu Tenorio y Julia Medina, todos ellos listos para brillar tanto en el escenario como en la pasarela de la gala.

María del Monte vivió la velada con la elegancia serena que la caracteriza. La artista deslumbró con un traje de pantalón negro combinado con una blazer de lentejuelas verdes, una elección que aunó tradición y modernidad con absoluta naturalidad. Completó el estilismo con accesorios discretos pero sofisticados, como pendientes de plata y un colgante minimalista, dejando todo el protagonismo al conjunto. Su melena recogida en una elegante coleta y su porte seguro terminaron de convertirla en uno de los looks más aplaudidos y recordados de la noche.

María del Monte en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)