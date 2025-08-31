Una empresa de Sandra García-Sanjuán, creadora de Starlite, aparece en la lista de morosos

Sandra García-Sanjuán se ha convertido a base de perseverancia y trabajo en una de las empresarias del ocio nocturno más reconocidas de nuestro país. Es la fundadora del festival boutique Starlite y con este proyecto ha alcanzado el éxito más absoluto. Cada verano, su creación se posiciona como una cita ineludible del calendario de anónimos y rostros conocidos, que encuentran en la Cantera de Nagüelles la mejor opción para disfrutar de la música en directo. Un enclave situado en una zona estratégica de Marbella que ha sido especialmente adaptado para el evento y que rodea los recitales de un paisaje único y mágico.

Pero no todo han sido buenas noticias para Sandra en los últimos días. Tras haber cerrado el pasado sábado día 30 de agosto la última edición del festival marbellí, la empresaria se ha visto sacudida por la polémica. Tal y como se ha desvelado en un conocido medio de este país, García-Sanjuán forma parte por primera vez, con una de sus compañías, de la lista de morosos de Hacienda.

Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer en Starlite. (Foto: Gtres)

Se trata de la agencia de representación Avory Celebrity Access SL y la deuda que acumula asciende a los 630.859 euros. Una noticia que ha pillado por sorpresa a la mencionada, que figura como administradora única. «No tenía ni idea» han sido sus palabras ante la situación que ha destapado La otra crónica de El Mundo. Ante tal encrucijada, García-Sanjuán ha querido aclarar algunos matices. «La empresa Avory no es Starlite, son empresas totalmente independientes con distintos socios. Justo yo estoy en ambas, pero el resto de socios no», ha apuntado, saliendo en defensa de sus compañeros y mostrándose totalmente ajena a las informaciones.

Sandra García-Sanjuán en un plató de televisión. (Foto: Gtres)

¿Qué es Avory y cuáles son sus principales funciones?

La agencia de representación Avory Celebrity Access SL forma parte del entramado empresarial de Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer. Su función principal es gestionar los trabajos de celebrities; tuvo entre sus listas personalidades de la talla de Antonio Banderas o Penélope Cruz y fue una de las más punteras durante sus inicios. Se encargan de estudiar a fondo los perfiles y su historia para buscar las mejores oportunidades acordes a cada uno de sus clientes y así explotar los valores y atributos de su marca personal con el fin de potenciar y acelerar las acciones de todos los departamentos involucrados, reducir el tiempo para dar a conocer un producto y aumentar las ventas en el caso de bienes materiales o las contrataciones si se trata de personas físicas. Todo ello lo llevan a cabo mediante diferentes conceptos y actividades que efectúan sobre los personajes, entre las que se encuentran: endorsements, proyectos a medida, conciertos, campañas publicitarias, licensing, apariciones públicas, casting de cine y televisión y eventos privados, tal y como reflejan en su página web.

Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas en un evento. (Foto: Gtres)

Entre otras de las filiales del matrimonio, se acumulan sociedades que reciben el mismo nombre, pero que van acompañadas de diversos números en cada una de ellas. De la misma manera, capitanean Malugasa y Starlite Holding Global SL. Esta última es la más potente de todas y antes recibía el nombre de Bendeus. Se podría catalogar como el «niño» mimado de la promotora.