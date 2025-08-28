Antonio Banderas desvela dónde y cómo se enteró de la muerte de Eusebio Poncela: "Descansa en paz"

Ha sido una semana complicada para el mundo cultural e interpretativo de nuestro país. El lunes se conoció el fallecimiento de Verónica Echegui, a los 42 años; el martes, el de Manuel de la Calva, integrante del mítico Dúo Dinámico y el miércoles, el del actor Eusebio Poncela. Sin duda, se tratan de tres figuras emblemáticas del arte español cuya partida, como no podía ser de otra manera, ha dejado consternados a propios y extraños, siendo numerosos los rostros conocidos que han querido expresar sus máximas condolencias en estos complicados momentos. Antonio Banderas ha sido uno de los últimos en hacerlo, quien a través de su perfil oficial de Instagram ha querido compartir una reflexión acerca de estas sonadas muertes, destacando especialmente la Eusebio, compañero e íntimo amigo del mismo.

Antonio Banderas sopló las velas de su 65º cumpleaños, el pasado 10 de agosto, desde Londres, la ciudad donde se encuentra grabando una película. Aún continúa inmerso en este desconocido proyecto y es por eso por lo que ha desvelado que recibió la triste noticia de la partida de su amigo desde la capital de Reino Unido, concretamente dentro del camerino. «Me encuentro en el tráiler de maquillaje de la película que estoy rodando en Londres cuando me llega la noticia del fallecimiento de Eusebio Poncela», comenzaba a contar.

Deshaciéndose en halagos hacia la carrera de Eusebio, el malagueño destacaba que dejaba para el recuerdo «magníficos y bellos trabajos como actor». «Con él compartí La Ley del Deseo, un relato de Almodóvar que rodamos en un Madrid ya lejano, lleno de ruptura, diversión y de lágrimas que manchaban la vida de extraordinarios y nuevos colores», expresaba. «Descansa en paz, enigmático y querido amigo», añadía.

En el texto, Antonio también quiso expresar públicamente una reflexión íntima a la que había llegado tras la repentina pérdida de Verónica Echegui, Manuel de la Calva y Eusebio Poncela. «La muerte viene a recordarnos lo efímero de nuestra existencia», sentenciaba, señalando la fragilidad de la vida y la rapidez con la que se termina. Como era de esperar, sus seguidores no tardaron en llenar el post de miles de comentarios con los que intentaban mandarle ánimo y fuerza a Banderas, así como también mostraban afecto y respeto hacia las figuras recientemente fallecidas.

La amistad de Antonio Banderas y Eusebio Poncela

Antonio Banderas conoció a Eusebio Poncela durante el rodaje de La Ley del Deseo, una película escrita y dirigida por Pedro Almodóvar que narra las pasiones y la tragedia de un triángulo amoroso. El malagueño tenía entonces 26 años, mientras que Poncela se encontraba en uno de los puntos más altos de su carrera. Desde aquel trabajo en conjunto, forjaron una relación de amistad muy estrecha que ha perdurado con el paso del tiempo, pero hoy, sin embargo, Antonio ha tenido que despedirse para siempre de su gran amigo.