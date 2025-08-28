De Luis Tosar, a Carles Francino: familiares y amigos despiden al actor Eusebio Poncela

El mundo del cine despide a Eusebio Poncela, quien ha fallecido de manera fulminante a los 79 años. Hasta la capilla ardiente instalada en el Tanatorio de San Isidro de Madrid, se han desplazado rostros conocidos como Carles Francino, –hijo del famoso locutor de radio que lleva el mismo nombre–, o Luis Tosar.

Este último, no ha dudado a la hora de dedicarle una sentidas palabras a su compañero y amigo, con quien compartió pantalla en uno de sus recientes proyectos. «Justo estábamos terminando la segunda temporada de Matices. Pudo acabar de rodar, un poco in extremis, nos hizo un regalo», ha desvelado ante los reporteros. «Ha sido uno de las grandes actores de este país y algunos de nosotros hemos tenido la suerte de disfrutar de él estos últimos días».

Luis Tosar en la capilla ardiente de Eusebio Poncela. (Foto: Gtres))

Una enfermedad, que según ha explicado, «ha sido fulminante, en muy pocos días». Pese a ello, Tosar destaca que el actor «murió como quería, trabajando y apurando la copa hasta el último momento». Del mismo modo, el actor también ha querido recordar a Verónica Echegui, cuya muerte nos ha conmocionado.

«Está siendo una semana terrible, con noticias muy desoladoras para nuestro cine», ha señalado muy afectado. «Lo de Verónica ha sido un shock absoluto, una persona tan joven, y yo creo que muy poca gente esta enterada de cuál estaba siendo el proceso», argumentaba respecto a la enfermedad a la que ha hecho frente la actriz durante los últimos años.

Carles Francino en la capilla ardiente de Eusebio Poncela. (Foto: Gtres)

Era desde la oficina de representación del actor, desde donde se encargaban de dar a conocer que «el artista nos dejó después de una valiente y serena batalla contra el cáncer, en paz y arropado por sus seres queridos». Así, Poncela deja una gran huella en el mundo de la actuación, con papeles muy ilustres en series como Los gozos y las sombras, o en películas como La ley del deseo, de Pedro Almodóvar; y Arrebato, de Iván Zulueta.