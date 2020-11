Muy directa y sin pelos en la lengua. Así ha sido la última intervención de Luis Tosar en ‘El Hormiguero 3.0’, programa en el que ya es todo un ‘veterano’. En esta ocasión, el emblemático actor respondió a la llamada de Pablo Motos para presentar su nueva serie de Netflix, ‘Los favoritos de Midas’. No obstante, además de hablar de este último proyecto, que promete darle grandes alegrías, el protagonista de ‘Celda 211’ ha aprovechado la visita al plató de Antena 3 para denunciar públicamente el acoso que ha recibido recientemente una de sus compañeras de profesión, Sara Sálamo. El actor no ha dudado en solidarizarse con la actriz y ha enviado un contundente mensaje contra el machismo, que ha sido aplaudido tanto por los seguidores del espacio como por la ‘víctima’ de este lamentable episodio.

“Estos días ha pasado una cosa con Sara Sálamo, que le han dado mucha caña por el rendimiento de Isco. Una panda de descerebrados que andan por ahí poniendo cosas en las redes sociales. Una cosa bastante desagradable”, comenzó Luis Tosar, quien, a continuación, elevó la dureza de su discurso. “Vivimos en un país muy machista y esta panda de descerebrados tienen lo justo para no cagarse ni mearse encima. Por favor, que estén calladitos y respeten a la gente”, continuó el gallego, que tiró de ironía, tratando de quitar hierro al asunto: “En cualquier caso, ya tenéis un tema de conversación para esta noche. Así que para vosotros”.

Después de estas valientes palabras, el actor confesó que, aunque él no tiene redes sociales, se enteró de la noticia por su mujer y le pareció “muy desagradable”. El presentador también se unió a la reclamación del invitado y se dirigió a los ‘haters’ que habitan la Red: “Se vive muy bien (sin redes sociales) y no entiendo por qué se le da tanto poder a gente que no debería tener ese poder, al que se molesta por todo para llamar la atención”.

El mensaje de Luis Tosar caló hondo en muchos de los seguidores del programa, pero también en Sara Sálamo, quien no dudó en publicar un tuit de admiración y agradecimiento a su compañero. “Luis Tosar es un referente para mí como profesional. Pero hoy, además, ha aprovechado su entrevista en ‘El Hormiguero’ para hacer frente al machismo y mostrarme su apoyo… Y yo no le puedo estar más agradecida. Gracias Luis”, escribió la actriz de ‘Todos lo saben’, junto al hashtag #MásHombresComoTú.