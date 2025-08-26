Las primeras imágenes de Álex García tras la despedida de Verónica Echegui

La muerte de Verónica Echegui ha consternado al mundo de la cultura, la política, la moda y la crónica social. De la misma manera, sus familiares, amigos y compañeros han sufrido un durísimo revés tras conocer su partida. Pero ahora todos los focos están puestos en Álex García, su última pareja. Tras recibir esta triste noticia, el que fuera su compañero de vida se ha trasladado al tanatorio de La Paz, situado en la madrileña localidad de Alcobendas, en Madrid, para despedirse de su gran amor.

Según ha trascendido, Álex ha permanecido en todo momento muy cerca del cuerpo de Verónica y se ha mostrado devastado por la pérdida. Los reporteros de la agencia Gtres han captado las primeras imágenes que muestran cómo se encuentra. Tal y como podemos apreciar, el actor está visiblemente afligido. La pena y la tristeza se apoderan de su rostro. Unos sentimientos que se han instalado en él inmediatamente después de ser conocedor del fallecimiento de su ex novia durante la madrugada del pasado lunes.

A lo largo de su estancia en el velatorio de Verónica, Álex ha estado arropado por numerosos rostros conocidos y su círculo más íntimo. En varias de las instantáneas vemos cómo recorre una de las estancias de las instalaciones junto a dos personas que hablan con él. Durante esta conversación, García está aparentemente ausente, no interactúa y camina con las manos en los bolsillos del pantalón. Lejos del luto, viste una camisa blanca de manga corta ribeteada con una cenefa oscura, parte de abajo negra y sandalias.

Álex García en el tanatorio de La Paz tras despedir a Verónica Echegui. (Foto: Gtres)

La historia de amor de Verónica y Álex

Álex García y Verónica Echegui compartieron su vida sentimental durante una década. Se conocieron en el rodaje de Seis puntos sobre Emma en el año 2010 y su idilio se mantuvo vivo hasta el pasado 2023. Pero su vínculo nunca se rompió pese a que ya no vivían su relación como pareja. Por eso, el fallecimiento de la actriz con 42 años a causa de una enfermedad por la que estuvo ingresada en el hospital 12 de octubre de Madrid ha supuesto todo un shock para el canario.

Tal y como acostumbraba Verónica, ambos mantuvieron su relación en un segundo plano. Si bien es cierto que han posado para la prensa en algunos photocalls, la mayoría de sus apariciones públicas han estado enmarcadas en un ambiente relacionado con el trabajo que compartían en la pequeña y la gran pantalla.