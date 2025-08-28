La viuda de Manuel de la Calva rompe su silencio tras la muerte del artista

Mirna Carvajal, la viuda de Manolo de la Calva, ha reaparecido completamente rota tras la muerte del artista. La mujer del integrante del Dúo Dinámico ha reaparecido desolada y del brazo de su hijo Daniel a la salida del palacio de Longoria, donde se están velando los restos mortales del cantante.

Hace tan solo 48 horas que Manolo de la Calva dejaba huérfano al país y completamente conmovido por su fallecimiento a los 88 años a causa de una fibrosis pulmonar. Aunque si bien es cierto que llevaba enfermo desde el 2022, ha sido todo un golpe para su familia, que no ha dudado en atender a los medios a la salida del velatorio.

Manuel de la Calva. (Foto: Gtres)

«Era mi vida», ha asegurado Mirna, que también destacaba que le iba a recordar como un ser «buenísimo, buen padre, buen marido, buen amigo y excelente persona». Además, se ha visto incapaz de quedarse con una anécdota en concreto porque «son tantas, que no sabría decirte alguna».

La pareja ha permanecido unida durante más de cinco décadas, y tienen dos hijos en común: Vicky de la Calva, que es joyera, y Daniel, que es ilustrador, quienes hoy lamentan su triste pérdida. La de Mirna y Manolo es una de esas historias que duran toda la vida. «Nos conocimos en abril y nos casamos el 23 de septiembre de 1972. Siempre juntos», explicaba el fallecido artista hace unos años.

Un amor a prueba del éxito del Dúo Dinámico

Un amor que también fue a prueba de fans, ya que Carvajal tuvo que hacerle frente al gran éxito que alcanzó su marido en muy poco tiempo. «Las mujeres que abrazan y besan, también compran los discos y vienen a las galas», detallaba dejando entrever que eso no le suponía un problema. Así, no sorprende que hayan permanecido tan unidos como el primer día.

Manuel de la Calva y su familia. (Foto: Gtres)

Además de describir a su marido como un hombre muy atento, Mirna también destacó en alguna otra entrevista, que Manolo «evitaba las peleas porque dice que es una pérdida de tiempo». De hecho, también subrayaba la gran capacidad que tenía de la Calva para priorizar la armonía familiar. Juntos, enfrentaron momentos tan complicados como el cáncer colorrectal que le diagnosticaban al integrante del Dúo Dinámico en 2011. Una enfermedad que lograba superar haciendo gala de una gran fortaleza.

«El cáncer es como todo, es una enfermedad más. Yo lo he tenido y lo he superado», afirmaba de lo más optimista. «Estoy luchando con ello y no tiene más historia. Es como otra enfermedad cualquiera, pero le hemos dado un nombre terrible, que parece que sea definitivo, pero no lo es», alegaba al respecto.

El duo dinámico (Manuel de la Calva y Ramón Arcusa) en un concierto con motivo de las Fiestas del Pilar, en Zaragoza. (Foto: Gtres)

Por otro lado, los hijos del matrimonio también se han dejado ver muy afectados, sobre todo porque el fallecimiento ha tenido lugar de manera muy repentina. «Estamos mal y casi igual de sorprendidos que todos. Porque estaba enfermo, pero al final lo que él tenía era un poco traicionero», confesaba Victoria, hija mayor del intérprete. «Es algo que puedes arrastrar durante años tirando para delante, y luego, de repente, en cuestión de horas, empeorar y llegar a lo que hemos llegado», se ha lamentado.