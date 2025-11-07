¿A qué partido político votó Marta Pombo en las últimas elecciones? La influencer responde

Marta Pombo muestra su vida sin filtros en las redes sociales. De hecho, más allá de ser la hermana de una de las influencers más pioneras de nuestro país, su naturalidad y cercanía le han permitido acumular más de un millón de seguidores en el universo 2.0. Es por ello por lo que no es de extrañar que en cada entrevista que concede se deje llevar y revele detalles desconocidos de su faceta más personal. La última que ha protagonizado ha sido en el podcast Ac2ality, donde ha reflexionado sobre su maternidad y su postura política, entre otras muchas cuestiones.

La ideología política de Marta Pombo

Una de las preguntas a las que se enfrentan todos los invitados de este espacio es a quien han votado en las últimas elecciones. Un aspecto que, como no podía ser de otra manera, Marta no ha tenido problema en resolver. «Al PP. O sea no voy a ir de lo que no soy. Y todo el mundo lo sabe», explicaba. Añadía que la teoría de que era muy improbable que alguien pudiera cambiar de partido político la secundaba, aunque al mismo tiempo desvelaba que ella tuvo una época en la que se sintió comprendida con las propuestas de Ciudadanos y Albert Rivera. Algo que asegura que «no funcionó».

No es la primera vez que Marta habla públicamente de política. A través de sus redes sociales, también se ha sincerado en más de una ocasión sobre su opinión crítica acerca de la gestión del actual Gobierno. Además, durante su participación en el programa Planeta Calleja, la creadora de contenido, junto a su hermana, admitió considerarse de familia de bien, así como también hizo hincapié en que «su ideología era ser católica y de derechas, por norma general». No obstante, destacaban que ella valoraba a las personas por lo que son y no por sus posturas políticas, aunque sean contrarias a la suya. «Tú puedes tener unas ideas extremas, pero yo valoro cómo eres como persona», sentenció por aquel entonces.

La maternidad de Marta Pombo

Además de la política, Marta Pombo también se ha sincerado en el podcast Ac2ality sobre cómo vivió la llegada de sus mellizas. «Ahora mismo estoy muy centrada en mí y en mi núcleo familiar […] Pero ha sido un año en el que he tenido que parar muchísimas cosas para criar, y me ha costado mucho», comenzaba a decir. Explicaba que la maternidad le había supuesto un gran cambio, pero que al final había conseguido aprender a valorar los pequeños momentos del día a día. Aun así, reconoció que compaginar la vida personal con la profesional no había sido tarea fácil.

Marta Pombo en el podcast ‘Ac2ality’. (Foto: YouTube)

«Egoístamente me molestó la llegada de las mellizas, y es horrible decir esto porque las adoro y no las cambiaba por nada del mundo. Pero dije, jolín, justo ahora que quería hacer esto […] Pero me costó mucho llegar a la conclusión de que criar es lo más importante y que está por encima del trabajo», confesaba.