No hay semana en la que María Pombo no esté envuelta en una polémica. La última ha tenido que ver con Laura Escanes y una pregunta aparentemente inocente sobre la lectura que respondió en el programa Al cielo con ella. «Sí leo, aunque menos de lo que me gustaría», contestó la influencer sin poder evitar la risa. Aunque en ningún momento mencionó a la pareja de Pablo Castellano, el contexto se entendió que estaba vinculado al debate que generó María hace unos meses tras confesar que «leer no te hacía mejor persona». De hecho, muchos interpretaron que tras la entrevista de la catalana en el espacio mencionado, la reflexión que compartió la pequeña de las Pombo sobre el humor fue una clara indirecta hacia las palabras de su compañera. Algo que hizo estallar a Escanes en su contra.

En medio del revuelo, Marta Pombo ha salido en defensa de su hermana en el photocall del Magnífico evento de Rabat en Madrid. «Me da mucha pena mi hermana María, porque entra en polémicas por ser quien es y por el clic fácil», comenzaba a decir. «Aunque sean más compañeras de trabajo que amigas, lo de Laura Escanes a mí me ha dado mucha pena porque siento que mezclar el bullying con una polémica ya pasada no tenía ningún tipo de sentido», sentenciaba.

Marta Pombo y Luis Zamalloa en el Magnífico evento de Rabat en Madrid. (Foto: Gtres)

Visiblemente emocionada, Marta aseguraba que su hermana necesitaba un descanso porque se encontraba en un estado muy avanzado de su embarazo. Y más si tenía en cuenta que con Vega, su hija pequeña, ya tuvo un susto y dio a luz un mes antes por estrés. «Además tiene una enfermedad degenerativa, que es que cada brote afecta y no hay vuelta atrás. Así que, por favor, que la dejen un ratito en paz. […] Su nombre genera mucha controversia y visibilidad, entonces que dejen de aprovecharse de eso, porque no es justo. Y muchas veces llega a ser acoso», concluía. ¡Dale al play para verlo!