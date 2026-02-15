El mensaje de Belén Esteban a su hija, Andrea Janeiro: "Qué malas son las despedidas"

No es ningún secreto. Belén Esteban y Andrea Janeiro mantienen una relación muy especial. La joven es fruto de la relación que la colaboradora mantuvo con el torero Jesulín de Ubrique, pero se ha criado con su familia materna y está muy unida a Belén. La cuestión es que viven a miles de kilómetros de distancia porque Andreíta, como se la conoce en la crónica social, reside en Estados Unidos y Esteban en España, concretamente en Madrid.

Madre e hija han pasado unos días juntas aprovechando que Belén Esteban ya no tiene tantas obligaciones laborales como antes y, cuando ha llegado la hora de separase, la tertuliana le ha escrito una bonita carta que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram. «Es muy pronto en España hija mía, qué malas son las despidas, pero qué bonitos los recuentos. Mi vida, te admiro por tu sacrifico, constancia y perseverancia», le ha empezado diciendo.

Belén Esteban en la presentación de un programa. (Foto: Gtres)

Belén Esteban siempre ha recalcado que Andrea es una persona anónima y no quiere que nadie hable de ella, pero de vez en cuando se salta su regla de oro para recalcar que es una persona excelente. Lo cierto es que la joven ha mantenido una actitud totalmente lógica: no quiere ser famosa y nunca se ha aprovechado de la popularidad de sus apellidos.

La propia Belén ha explicado que a su hija le han ofrecido muchísimo dinero por sentarse en un plató de televisión, por concursar en realities o por posar en revistas, pero la respuesta siempre ha sido la misma: no. Andrea no está interesada en trabajar delante de las cámaras, aunque sí es una apasionada del mundo audiovisual, por eso se ha formado en los mejores centros.

La carta de Belén Esteban

La ex colaboradora de Telecinco siempre ha insistido en que Jesulín de Ubrique, según ella, no se ha ocupado de su hija. Afirma que ha sido Miguel Marcos el que ha estado pendiente de la joven y en más de una ocasión ha presumido del vínculo que hay entre ellos.

La carta que ha escrito Belén Esteban. (Foto: Gtres)

«Tan lejos de los que te queremos. Cinco años en Reino Unido y tres en Estados Unidos. No te imaginas lo que Te queremos: tu yaya, Mamá, Miguel, tus Tíos, tus tías, primos y todos tus amigos. No sabes lo importante que eres para nosotros», le ha recordado Belén a su hija. Vivir fuera de España le ha obligado a estar lejos de su entorno, pero gracias a su esfuerzo ha formado su propio núcleo en América. Belén va a verla siempre que puede y esta circunstancia quizá haya hecho que entre ellas exista una relación todavía más fuerte.

Antes de terminar su escrito, Esteban ha recalcado que Andrea se ha ganado a pulso todo lo que tiene, pues nunca ha utilizado su notoriedad para conseguir absolutamente nada. «Tu nombre es propio, Andrea Janeiro Esteban. Nunca has sido hija de…. Tú ERES TU MISMA …. TE QUEREMOS CON LOCURA», ha resaltado con letras mayúsculas.

Como era de esperar, la publicación se ha llenado de reacciones ya cuenta con más de 500 comentarios. Hay opiniones de todo tipo, aunque priman las valoraciones positivas, incluso hay gente que ha felicitado a Belén por la educación y los valores que le ha dado a su hija.