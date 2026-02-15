La historia de amor de Paula Echevarría y Miguel Torres es digna de película romántica. Fue a principios del 2018 cuando la actriz y el futbolista retirado fueron pillados por primera vez juntos. Aunque en un comienzo trataron de ser lo más discretos, con el paso del tiempo no han dudado en pasear su amor e incluso de hablar abiertamente sobre su historia. Sin embargo, y aunque no fue hasta ese año cuando se dieron la oportunidad de cultivar un futuro juntos, años antes tuvieron su primer eye contact y que tuvo lugar, casualmente, en un videoclip de David Bustamante, entonces marido de la conocida intérprete.

Así se conocieron Paula Echevarría y Miguel Torres

En 2010 David Bustamante lanzaba A contracorriente, una canción que aunque entonces fue todo un hit, ocho años después se volvió viral. ¿El motivo? El videoclip lo protagonizaba el propio artista junto a su entonces mujer, Paula Echevarría. Este corto musical trataba sobre una pareja que se conocía -Paula y David- y que tenían un flechazo. En un momento dado de la ficción, Bustamante acudía al hotel de Echevarría para conquistarla con la sorpresa de que, cuando sube a la habitación, se encuentra que la mujer de la que había quedado prendado tenía novio: Miguel Torres. Un relato ficticio que, años después, se convirtió en realidad -salvando distancias-.

David Bustamante, Paula Echevarría y Miguel Torres en el videoclip de ‘A contracorriente’. (FOTOS: YOUTUBE)

Precisamente, sobre esta coincidencia, habló el ex futbolista del Málaga durante su paso por Masterchef. «La conocí hace diez años antes de empezar a salir, que me llamó David para hacer un videoclip. Me casé, me separé… Y diez años después, surgió, me encontré con Paula y hasta hoy», dijo. Además, Torres aprovechó el momento para zanjar una gran duda y es que no fue en ese proyecto musical donde comenzó su romance: «Ella acabó con David un año antes de salir conmigo, yo no me dedico a destrozar relaciones».

Sus inicios como pareja no fueron nada fáciles ya que, además de la reciente ruptura de la actriz, se sumaba la popularidad de ambos y la distancia que entonces existía entre ellos. Una etapa que el deportista retirado recordó con nostalgia: «Los inicios fueron muy difíciles. Como vivíamos a distancia, estuve tres o cuatro meses hablando con Paula por teléfono, nos hicimos novios por teléfono y lo último que hicimos fue darnos un beso».

Paula Echevarría y Miguel Torres en la Gala Starlite de Marbella. (Foto: Gtres)

La pareja apostó y ganó pues, pese a las dificultades de sus inicios, el fruto de su paciencia y perseverancia fue la llegada al mundo de Miki Jr., su hijo en común. «Dejé el fútbol porque tenía en mente formar una familia con Paula en Madrid. El resultado es un niño precioso que tenemos, siete años de relación. Creo que no tomé una mala decisión», apuntó.

Sin planes de boda

Ahora, y casi una década después de sus comienzos, la pareja ha encontrado la estabilidad y la paz en Madrid, donde han formado su hogar. Sin embargo, desde el primer momento, ha rondado una gran pregunta sobre su historia: ¿Darán el paso de casarse? Un asunto del que ambos se han pronunciado en varias ocasiones y del que han dejado claro que no es su prioridad. De hecho, en sus apariciones juntos, han bromeado con la idea de cuál de los dos dará el paso de pedir matrimonio.