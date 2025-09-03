Yulen Pereira y Jeimy Báez han compartido con sus seguidores la primera imagen junto a su primer hijo en común, apenas un día después del nacimiento del pequeño. La instantánea, publicada simultáneamente en los perfiles de Instagram de ambos, muestra un momento de ternura familiar: Yulen sostiene con delicadeza el pie de su hijo mientras sujeta el brazo de Jeimy, quien aún reposa en la cama del hospital tras dar a luz. La fotografía, simple pero emotiva, ha emocionado a miles de seguidores y marca el primer paso oficial de ambos como padres, dejando atrás meses de incertidumbre y polémica.

El embarazo de Jeimy Báez estuvo rodeado desde el inicio de grandes tensiones y decisiones complicadas. La modelo dominicana descubrió que estaba esperando un bebé mientras participaba en GH VIP, un contexto en el que la noticia no solo alteró su día a día dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, sino que también puso en evidencia la complicada relación con el esgrimista Yulen Pereira. Al salir del concurso, Jeimy le reveló a Yulen que estaba embarazada, desatando una crisis entre ambos que parecía poner en riesgo su romance. Según se informó, el ex concursante de Supervivientes 2022 llegó a plantearle la posibilidad de interrumpir la gestación, argumentando que no estaba preparado para asumir la paternidad en ese momento.

Storie de Instagram de Yulen Pereira. (Foto: RRSS)

A pesar de esta tensión inicial, Jeimy tomó la decisión de continuar con el embarazo en solitario, enfrentándose a la maternidad como madre soltera y con el apoyo limitado de su expareja. La modelo decidió compartir públicamente la noticia en el programa ¡De Viernes!, donde explicó cómo se había enterado del embarazo y los retos que suponía para ella asumirlo sin la presencia activa de Yulen en su día a día. Fue en ese mismo espacio donde se confirmó, además, la identidad del padre: Yulen Pereira, quien aunque había decidido mantener cierta distancia emocional, afirmó su deseo de participar en la vida de su hijo y de cumplir con su responsabilidad como padre, a pesar de que su relación con Jeimy fuera prácticamente inexistente en ese momento.

El nacimiento de su hijo marca un punto de inflexión para ambos. Yulen, reconocido por su trayectoria deportiva y su paso por varios realities, ha mostrado desde el primer momento un comportamiento respetuoso y afectuoso hacia su hijo. Su primer encuentro en el hospital, capturado en la imagen compartida en redes, evidencia su intención de formar parte activa de la vida del pequeño, sosteniéndolo con cuidado mientras acompaña a Jeimy en uno de los momentos más importantes de su vida. Por su parte, Jeimy, que ha vivido todo el embarazo bajo la mirada pública y en un contexto mediático intenso, ha recibido con emoción la llegada de su hijo, consolidando su rol como madre primeriza y afrontando con responsabilidad la nueva etapa que se abre ante ella.

Alejandra Rubio reacciona a la maternidad de Jeimy Báez

Alejandra Rubio fue captada a su llegada a casa en Madrid justo cuando se conocía la noticia del nacimiento del primer hijo de Jeimy Báez. La hija de Terelu Campos mantuvo la compostura, se limitó a sonreír y dar las gracias a los reporteros, evitando cualquier comentario sobre el bebé. Su reacción prudente contrasta con el pasado mediático de Jeimy, quien estuvo vinculada sentimentalmente al actual novio de Alejandra, Carlo Costanzia, en un triángulo que generó titulares el año pasado. Rubio optó por el silencio y la discreción, dejando que la noticia corriera sin involucrarse públicamente.