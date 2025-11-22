Esta es la relación que Juanjo Bona, novio de Martín Urrutia, mantiene actualmente con Los Javis
Los Javis se han separado después de 13 años de relación
Juanjo Bona asegura que continúa siendo amigo de Los Javis
Juanjo Bona y Martin Urrutia empezaron su relación en diciembre de 2023, después de conocerse y forjar una amistad durante su participación en Operación Triunfo. Fue en la Academia donde tuvieron su primer encuentro con Javier Calvo y Javier Ambrossi, popularmente conocidos como Los Javis. En aquella época los directores todavía estaban juntos y visitaron a los concursantes para darles consejos. Lo curioso es que Amborssi demostró tener una conexión especial con Martin, algo que ha generado muchos rumores y comentarios.
Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez fueron las primeras en anunciar que Los Javis estaban en crisis y aseguraron de que iba a ser complicado que remontasen. Desgraciadamente para los fans, no se equivocaron y los artistas han acabado confirmando la separación. La cuestión es que mucha gente cree que Martin mantenía una relación estrecha con Ambrossi. Desde LOOK queremos recalcar que sólo son teorías y únicamente estamos poniendo la historia en contexto.
Los Javis en los Premios Goya. (Foto: Gtres)
Con todo lo anterior, podemos entender por qué había tanta expectación por la reacción de Juanjo Bona. El cantante, que ha participado en la última edición MasterChef Celebrity, ha silenciado todos los rumores asegurando que disfruta de una bonita amistad con Los Javis. No ha entrado en detalles, pero, si tenemos en cuenta sus declaraciones, podemos afirmar que no tiene ningún problema con Martin.
Una relación a contracorriente
Desde el primer momento, hubo muchos que pusieron en duda la relación de Martin y Juanjo. Todo empezó delante de las cámaras y algunos aprovecharon para asegurar que estaban motivados por intereses mediáticos, pero el tiempo les ha terminado callado. Ya han pasado dos años y la pareja se encuentra mejor que nunca. Juntos han superado muchos obstáculos y no van a rendirse ahora.
Juanjo Bona en el estreno de ‘Dulceida al desnudo 2+1’. (Foto: Gtres)
Juanjo Bona está en un buen momento profesional. Acaba de salir la noticia de que le han contratado para inaugurar la Navidad en Zaragoza, proyecto que le hace especial ilusión. Por su parte, Martin está probando suerte como actor y no sería de extrañar que volviese a colaborar con Los Javis, quines ya le dieron un papel en Mariliendre, una serie de Atresplayer. Si esto sucede, Juanjo estaría encantado.
Juanjo Bona es amigo de Los Javis
El entorno de los directores han declarado en la revista ¡Hola! Que: «Mantendrán todos los compromisos profesionales que tienen en común, continuando con su colaboración creativa y manteniendo su unión en los futuro proyectos profesionales que tienen en marcha y en aquellos que llegarán». Teniendo en cuenta todo esto, próximamente veremos a Los Javis en acción, sobre todo porque tienen una nueva película entre manos.
Mientras tanto, Juanjo Bona les ha deseado lo mejor, asegurando que continúa siendo amigo de ambos, que no tiene ningún problema con ellos y que desconoce los términos exactos de la ruptura. Es decir, su novio Martin, siguiendo su versión, no ha tenido nada que ver.