"Por menos de 20€ por persona": la surrealista propuesta viral para comprar la casa de los Javis

Los Javis han oficializado su ruptura poniendo a la venta su espectacular mansión situada en Pozuelo de Alarcón. Tras darse a conocer su ruptura, la pareja ha decidido dar un paso al frente para terminar también con este último vínculo que les unía, y lo harán sacando un gran beneficio: nada menos que 5 millones de euros. Pero el precio no es ningún problema, ya que hay quien se atreve a lanzarles una tentadora propuesta en redes sociales para poder comprarla y aportando menos de 20 euros.

Después de la gran reforma que han llevado a cabo para dar vida a la casa de sus sueños, -un auténtico refugio creativo en el que cuentan con sala de cine, piscina olímpica o una inmensa biblioteca de dos plantas-, Javier Ambrossi y Javier Calvo han decidido tomar caminos separados.

Javier Calvo y Javier Ambrossi. (Foto: Gtres)

Una vivienda pensada para dos, pero en la que siempre han tenido cabida sus amigos y familiares. «Siempre hay gente, siempre hay fiestas, siempre hay una lectura de guiones… Queríamos un lugar que no fuera solo para nosotros sino también para nuestra familia y nuestro trabajo. También es un espacio creativo», explicaba Calvo al respecto.

De ahí, que la propiedad cuente incluso con una discoteca en la que la pareja pudo celebrar todo tipo de reuniones sociales. Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos fueron los arquitectos responsables de llevar a cabo este proyecto, una obra maestra de hormigón, luz y funcionalidad. Todo, bajo la premisa de «vivir en un lugar donde siempre sea verano».

Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como los Javis. (Foto: Gtres)

Los Javis vende su espectacular mansión por 5 millones

«Queríamos mudarnos a una vivienda que pareciera una casa de vacaciones, donde siempre fuera verano. Un hogar que nos hiciera sentir que todo nuestro esfuerzo ha valido la pena», explicaba Ambrossi durante su entrevista para Architectural Digest España, donde enseñaron al detalle cada rincón del que fuese su hogar.

Una casa a la que ahora pretenden sacarle el máximo beneficio, tal y como explicaba Luis Pliego en El tiempo justo. «Piden 5 millones de euros por ese casoplón. Una vivienda por la que pidieron 1,4 millones de euros de hipoteca», detallaba el director de la revista Lecturas. «Es una buena ganancia, le sacan una buena ganancia cuando lo vendan. La compraron en enero de 2022 y la tienen dos años de obras. A todo confort, a todo trapo. La reforma es maravillosa. Tiene 975 metros y una parcela de 2500 metros cuadrados», ha desvelado.

Los Javis en un evento. (Foto: Gtres)

Una divertida propuesta para comprar la vivienda

Un tema que ha dado pie a todo tipo de comentarios e incluso a propuestas algo «surrealistas» como la que hace el influencer asturiano Alex Sinos, quien ha animado a sus seguidores a hacer una recaudación de dinero para poder «comprarse la mansión» de los cineastas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por alexsinos (@alexsinos)

«Que levante la mano quien esté interesado. Los Javis venden su casa y yo os propongo un plan», ha escrito en redes sociales. «Si la casa vale 5 millones y aquí somos 264.000 euros, si cada uno pone menos de 20€ podemos tener la casa de nuestros sueños», ha enunciado ganándose el apoyo de gran parte de su comunidad.

«Creo que todos lo hemos pensado», ha comentado Tania Llasera. «¿Quién recoge el dinero?», pregunta otra usuaria. Mientras que hay quien también apunta a la forma en la que podrían repartirse el tiempo que pueden pasar dentro de la vivienda. «Si el año tiene 31536000 segundos, tocamos a casi 2 minutos cada uno, yo lo veo», apuntan siguiendo con la broma.