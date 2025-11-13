La ruptura de los Javis tras más de una década de relación ha dado la vuelta al mundo -e incluso medios internacionales se han hecho eco de la noticia-. Más allá del revuelo por la separación de los cineastas, se ha sumado una tercera persona en la ecuación: Martin Urrutia, ex concursante de Operación Triunfo y que ha trabajado para ellos en Mariliendre. En las últimas horas, se ha señalado al artista como el «posible responsable de la separación» tras coincidir con ambos en un set de rodaje.

Aunque se desconocen los motivos por los que el hermano de Macarena Gómez y el protagonista de Física o Química han decidido tomar rumbos sentimentales por separado, se ha comentado que Urrutia habría sido en tercero en discordia. Una información que ha sorprendido y mucho ya que Martin mantiene una relación con Juanjo Bona, su pareja desde que se conocieran en OT y que ahora ha roto su silencio.

Los Javis durante los Premios Goya. (Foto: Gtres)

Juanjo Bona se pronuncia sobre la ruptura de los Javis

En los últimos días no se habla de otra cosa que de la ruptura de los Javis. Entorno a esta noticia se han generado muchas dudas, pese a que su entorno ha dejado claro que su intención es seguir siendo un equipo o, al menos, durante el tiempo en el que coincidan en su trabajo como directores de cine.

A pesar de que se los protagonistas no se han pronunciado al respecto, en redes sociales sobrevoló la posibilidad de que fuera Urrutia el causante de la ruptura. Una información que amplió Marta Riesco: «Me está pasando una cosa curiosa. Resulta que ayer di una información que corre por las redacciones sobre la separación de los Javis y la relación que tienen con Juanjo y Martin. Y me he levantado con amenazas de muerte de sus fans y han escrito hasta a mi trabajo».

Lo cierto es que, tras salir de OT, Martin tuvo un acercamiento con los Javis, que contaron con el artista para un proyecto audiovisual, tal y como él mismo confesó en una reciente visita en la academia musical: «Tener cerca a Los Javis en mi primer proyecto como actor ha sido un apoyo súper fuerte».

Ahora Juanjo Bona, pareja de Urrutia desde que se conocieran en el talent musical, ha dado un paso al frente. Ha sido en el photocall de los premios Glamour Women of the Year donde, además de asegurar que «está muy bien, en paz y feliz», ha hablado abiertamente sobre su relación sentimental: «Yo estoy muy enamorado de mi novio, Martin Urrutia. Estamos enganchados a OT, él está más enganchado. Lo vemos, hemos salido de allí».

El joven, que parecía estar al margen de las especulaciones, ha confesado que hace oídos sordos en redes sociales y que, afortunadamente, sabe gestionar las críticas: «Cada vez mejor, ahora mismo. Nunca me ha afectado, sí que me mandaran cosas. Ahora estoy seguro de mí mismo. Todavía soy muy anónimo».

Finalmente, no ha podido evitar responder a la pregunta sobre la implicación de su novio en la ruptura de los Javis, a los que aprecia mucho: «Que sigan trabajando, son amigos, los quiero mucho y que sean felices y que hagan lo que quieran. Es falso -refiriéndose a que Urrutia tenga algo que ver con la decisión-, somos amigos tanto él como yo».