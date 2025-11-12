Quién es Martín Urrutia, el triunfito al que relacionan con la ruptura de los Javis

La ruptura entre Javier Calvo y Javier Ambrossi, -conocidos como los Javis-, tras más de 15 años de relación, ha generado un gran revuelo, sobre todo en lo referente a los principales motivos que les habrían llevado a tomar caminos separados. Eso sí, seguirán unidos en el terreno profesional, donde llevan años formando un tándem irrompible dentro del panorama audiovisual, con producciones tan exitosas como La Llamada, Paquita Salas o Mariliendre. Precisamente en esta última trabajaron junto a Martín Urrutia, al que recientes rumores apuntan como «posible responsable de la ruptura» por su estrecha relación con ambos cineasta.

Javier Ambross y Javier Calvo en un evento. (Foto: Gtres)

Pese a que no han trascendido los principales motivos de esta ruptura personal, que no profesional, queda claro que supone el fin de una era. Es más, hay quien incluso se atreve a hablar de terceros en discordia, sacando a relucir ciertos nombres como el de Urrutia, un triunfito que ha demostrado estar muy unido a ambos Javis. El joven bilbaíno, participante de Operación Triunfo 2023, donde comenzó una relación sentimental con otro compañero: Juanjo Bona, ha demostrado estar muy unido a la pareja.

Martin : «Tener cerca a Los Javis en mi primer proyecto como actor ha sido un apoyo súper fuerte»#ConexionOT11N #OTDirecto11N pic.twitter.com/odwlSpkabN — #OT2025 (@OT24h) November 11, 2025

Una información que ya corre por las redacciones y de la que se hizo eco Marta Riesco. «Me está pasando una cosa curiosa. Resulta que ayer di una información que corre por las redacciones sobre la separación de los Javis y la relación que tienen con Juanjo y Martin. Y me he levantado con amenazas de muerte de sus fans y han escrito hasta a mi trabajo», ha escrito en su cuenta de X la periodista.

Me está pasando una cosa curiosa. Resulta que ayer di una información que corre por las redacciones sobre la sepación de los Javis y la relación que tienen con Juanjo y Martin y me he levantado con amenazas de muerte de sus fans y han escrito hasta a mi trabajo. ¿What? — MartaRS (@MartaRiesco) November 12, 2025

La estrecha amistad de Martín Urrutia con los Javis

«Nos ha cambiado la vida radicalmente a los dos. Ha sido muy complicado también llevar una relación con todo esto», detallaba Bona al respecto. Tanto es así, que desde que salieran de la Academia no han dejado de lloverles los proyectos. Concretamente, Urrutia saltó al mundo de la interpretación gracias a su papel en la serie Mariliendre, donde encarna al mejor amigo de la infancia del personaje principal. Un proceso que fue bastante duro para el joven, quien se vio obligado a compaginar dos mundos muy diferentes: el del cine y el de la música.

«Había que rodar por la noche y luego había que ir a ciudades con la gira de OT. Era muy duro físicamente. Estaba disociado. A mitad de rodaje, cambié el chip», se sinceraba al respecto en una entrevista para Cuerpos Especiales. Pero, ¿por qué se relaciona al cantante con la ruptura de los Javis?

Martín Urrutia. (Foto: Gtres)

Al parecer, precisamente por esa estrecha amistad que ha forjado con ellos y que hizo saltar todas las alarmas. De hecho, se les ha podido ver asistiendo juntos a diversos eventos y Martín ha hablado abiertamente sobre el apoyo que le han brindado una vez salió de la Academia. «Tener cerca a Los Javis en mi primer proyecto como actor ha sido un apoyo súper fuerte», confesaba al respecto.

De momento, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, aunque el rumor va cobrando cada vez más fuerza en redes sociales. Y más teniendo en cuenta que, en octubre del año pasado, la ruptura entre Juanjo y Martín también se hizo bastante sonada, ya que supuestamente estuvo relacionada con una infidelidad por parte del bilbaíno.

Los Javis junto a Martín Urrutia en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Más allá de las especulaciones, fuentes cercanas aseguran que los dos Javis han seguido trabajando con total normalidad e incluso «mejor que nunca». Es más, ahora mismo estarían ultimando el rodaje de La bola negra, una película centrada en la vida y obra de Federico García Lorca, con un reparto estelar de la talla de Glenn Close, Penélope Cruz, Antonio de la Torre o Lola Dueñas, entre otros. Además, la noticia llega en un momento clave para la pareja, que se había mudado a una espectacular vivienda unifamiliar diseñada a medida.