Córdoba es una fiesta: la afición tiñe las gradas del Arcángel con banderas durante el himno de España

La afición española siempre responde y en Córdoba lo volvieron a dejar patente. No presentaba El Arcángel el mejor aspecto posible, pero fueron más de 12.000 espectadores los que desafiaron al calor en la ciudad califal para presenciar el España – Ucrania de clasificación para el Mundial 2027. Y se hicieron notar desde antes del comienzo del encuentro, puesto que el himno de España retumbó con fuerza, mientras los aficionados desplegaban sus banderas en la grada y lo tarareaban.

Desafiando al calor, a los 30ºC que se daban en la ciudad andaluza, y al horario de las 16:00 horas, fueron más de 12.000 espectadores los que acudieron a ver el partido trascendental para la Selección. España estaba obligada a ganar y a golear para poder resolver aún su clasificación para el Mundial de forma satisfactoria, evitando la repesca. Como siempre, la afición respondió. Es verdad que esta vez no lo hizo con un récord como el que se registró en este mismo estadio en octubre de 2023, pero sí que presentaba media entrada.

La Selección jugó su primer partido en España como campeona del mundo en Córdoba, en un Árcangel que entonces registró la mayor entrada hasta entonces en un partido celebrado en nuestro país. Récord que, lógicamente, se ha ido superando en estos tres años hasta quedar fijado en 55.843 espectadores en la final de la Liga de Naciones 2025, contra Alemania en el Metropolitano.

España vuelve a Córdoba

Dos años y medio después, regresaban a Córdoba para afrontar un partido de clasificación para el siguiente Mundial. España quiere estar en Brasil 2027. Debe estar. Y para conseguirlo, recibió el calor del público cordobés ante una débil Ucrania que encajó además el primer gol en el primer minuto de juego.

✨ El Nuevo Árcángel presenció un emotivo 𝘀𝗮𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗵𝗼𝗻𝗼𝗿. Julio Rodriguez, que ayudó a las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz, hizo rodar el balón en el España-Ucrania. 🫶 El reconocimiento a un gesto ejemplar.#FIFAWWC | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/k6YsQQLptF — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) April 18, 2026

A destacar el emotivo gesto que tuvo la RFEF antes del partido. El saque de honor de este España–Ucrania lo realizó Julio Rodríguez, un joven que ayudó en el trágico accidente ferroviario de Adamuz a las víctimas. Como reconocimiento a su acción, la Federación le rindió homenaje a él y a otros muchos voluntarios que colaboraron para ayudar a las víctimas, justo cuando se cumplen tres meses del accidente que se cobró la vida de 46 personas.