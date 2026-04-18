España se la juega en Córdoba en la fase de clasificación para el Mundial 2027, ante la débil Ucrania. El rival teóricamente más sencillo del grupo visita El Arcángel, donde se encontrará a unas campeonas del mundo dolidas, después de perder contra Inglaterra. Esa derrota ha generado la necesidad de ganar los tres partidos que quedan, empezando por este ante las ucranianas, a las que además deberán golear. Lo contrario supondría un lío que puede llevar a la Selección a la repesca mundialista para poder defender su corona en Brasil.

Los tres puntos son necesarios para mantener la posibilidad de ser primeras de grupo, puesto que no se espera que Inglaterra falle en su visita a Islandia, en Reikiavik. Ganar por una buena diferencia y acercarse en el gol average a las Lionesses, antes de medirse en la siguiente jornada, que será ya en la tercera y última ventana internacional de esta fase de grupos, el 5 de mayo.

España viene de perder, sí; pero ante su bestia negra. Las tres últimas derrotas –incluyendo la de la final de la Eurocopa, que se perdió en penaltis– han sido contra Inglaterra. Ante el resto de rivales, el marcador es absolutamente inmaculado para las españolas en los últimos tiempos. También bajo el mando de una Sonia Bermúdez que, en sus seis anteriores partidos como seleccionadora, consiguió cinco triunfos más que sólidos y un empate ante una Alemania a la que terminaron doblegando en la final de la Liga de Naciones.

Acude la selección española a este encuentro con una baja muy sensible. No está Patri Guijarro, tras haber abandonado la concentración a su regreso de Londres, puesto que sufrió en Wembley un esguince en el ligamento peroneo-astragalino del pie derecho. Pese a su ausencia, hay recambios de plenas garantías. Su plaza la ocupará Clara Serrajordi, que a sus 18 años se ha convertido en una futbolista clave tanto en el Barça como en la Selección, en los momentos en los que la mejor mediocentro del mundo no ha estado.

España se la juega contra Ucrania

Pocos movimientos más se esperan en el equipo, puesto que el partido ha pasado de ser prácticamente un trámite a cobrar una relevancia absoluta, tras lo sucedido en Londres el pasado martes. Perder ha provocado que Bermúdez no pueda arriesgar y, por ello, deba poner todo lo que tiene a su disposición para intentar una goleada que permita recortar la diferencia de goles de cuatro tantos que tienen las inglesas.

Cabe recordar que, en caso de empate a puntos, que se dará con una victoria de España en Mallorca a las inglesas, se tendrá en cuenta la diferencia general de goles. Por ello, las rotaciones masivas que se esperaban al inicio de semana para este choque, pasan a un lado. Eso sí, habrá cambios en el equipo de Sonia Bermúdez.

Este es el once probable de España ante Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial 2027: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, María Méndez, Olga; Serrajordi, Alexia, Mariona; Athenea, Pina y Edna Imade.