Mariona Caldentey: «La clasificación al Mundial sigue estando en nuestras manos y va a salir bien»

Mariona Caldentey ha sido clara antes del duelo contra Ucrania: «La clasificación sigue estando en nuestras manos. Estamos tranquilas y confiadas en que va a salir bien». España juega este sábado, a las 16:00 horas, algo parecido a una final, tras la derrota en Wembley. Ganar y hacerlo por varios goles de diferencia, por lo que pueda pasar, es la máxima que tienen tras caer frente a Inglaterra. Parece que lo han interiorizado muy bien: «Vamos a salir a respetar al contrario pero a intentar ganar y marcar los máximos goles posibles».

«Han sido días difíciles, pierdes y no salen bien las cosas… nos duele», apuntó la futbolista del Arsenal. Tras caer contra Inglaterra, señaló que a partir de ahora todo son finales si quieren ser primeras de grupo y recuperar el terreno perdido ante las Lionesses: «Tenemos claro que quedan nueve puntos por jugar y hay que ir a ganarlos y que los goles pueden ser importantes».

«Queremos ganar mañana y estar cuanto antes clasificadas», apuntó, sin descartar el paso por la repesca. Sin embargo, el vestuario de las campeonas del mundo confía plenamente en poder darle la vuelta a la situación y acabar logrando la clasificación al Mundial de forma directa: «Lo que vemos es que quedan nueve puntos por jugar y que los goles pueden ser importantes Estamos tristes y dolidas, pero no es algo definitivo y sigue estando en nuestras manos. Estamos tranquilas y confiadas en que va a salir bien».

Mariona bromeó sobre el horario del partido, que se disputará a las 16:00 horas, señalando que «es tarde» para ella, acostumbrada a jugar en Inglaterra. «Son las mismas condiciones para nosotras que para Ucrania. No lo elegimos. Sabemos que hará calor pero creo que estamos entrenadas para ello. No será un problema», apuntó.

Sobre la posición en la que juega últimamente, como interior, donde también se desempeña desde su llegada al Arsenal el pasado curso, ha destacado que «ahora» está «teniendo más continuidad en esa posición» con la Selección. «Me gusta jugar por dentro y estar cerca del área. Lo que digo es que cuanto más posiciones pueda jugar será mejor para mí», añadió la balear.

Sobre cómo fueron las horas posteriores a la derrota contra Inglaterra, también ha hablado: «El primer mensaje es el no decir nada, estar tranquilas y ver otra vez el partido para analizarlo. Tenemos puntos de mejora. Habíamos estado muy acertadas de cara a portería desde que ha llegado Sonia, pero el partido no salió como queríamos. No nos hace dudar, al revés. Quedan nueve puntos y vamos a por ellos».

También ha hablado de que «una de las cosas importantes es estar acertadas de cara al gol» ante Ucrania, algo que no pasó en Wembley. «Estuvimos cerca del área, más allá de detalles técnicos, sabemos que tenemos que estar cerca para combinar entre nosotras», añadió, antes de finalizar diciendo que la derrota fue «un toque de atención», pero que sacan cosas positivas tras ella: «Podemos rendir al máximo con nuestro estilo y esos matices».