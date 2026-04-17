Sonia Bermúdez: «La derrota duele pero queremos ser primeras de grupo y la exigencia es máxima»

Sonia Bermúdez habló antes del partido de clasificación para el Mundial 2027 que medirá a España con Ucrania. La seleccionadora valoró cómo han preparado el encuentro, que es clave en busca del billete a Brasil, tras la derrota en Wembley contra Inglaterra. «Queremos ser primeras de grupo, la derrota duele. Pero estamos acostumbrados a ganar y es la exigencia y lo que queremos, pero en el deporte es así. Fue un día duro. La exigencia es máxima y aprendes», ha desvelado.

La entrenadora dio las claves del análisis que han hecho del partido ante Inglaterra, señalando que se quedan «con lo que pudimos mejorar» y que, pese a la derrota, «quedó claro que queremos ganar este tipo de partidos» y que eso intentarán ante Ucrania: «Son nueve puntos vitales. Pensamos mucho en ganar, en hacer goles».

Precisamente, considera que los goles serán «fundamentales» para poder obtener la clasificación directa, que llegará sólo si son primeras de grupo. «Los nueve puntos son fundamentales y queremos hacer el mayor número de goles posibles», ha apuntado.

Sobre el cambio de planes tras perder en Wembley, ha afirmado que ese resultado «no condiciona los planes» que tenía en mente para El Arcángel. «Las 24 futbolistas están más que preparadas para afrontar el partido. Trabajamos en el plan del partido. Tenemos jugadoras con distintas virtudes y mañana sacaremos otro plan para poder ganar y hacer el mayor número de goles posible», añadió.

Quien no estará será Patri Guijarro, por lesión, tras un esguince frente a las inglesas. «El caso de Patri que se ha ido, es una jugadora fundamental para nosotros. Tenemos 24 que están preparadísimas. Para mañana están más que preparadas y concienciada y están más que capacitadas», apuntó. También bromeó con quién será su suplente, dejando entrever que Clara Serrajordi ocupará su lugar: «Seguro que vosotros también lo sabéis…».

«Creo que tenemos una identidad muy marcada, pero jugadoras con diferentes perfiles», señaló sobre el juego de España y las posibilidades que tiene en esta convocatoria: «No nos enfocamos en tocar en corto, depende un poco del plan de partido. Lo importante es que las 24 están más que preparadas. Van al espacio, al pie, juegan de espaldas, rematadoras… Mañana veréis qué partido tenemos».